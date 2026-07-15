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logos.press.md logologos
15 Июля 2026, 16:52
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Молдова попала в список наименее посещаемых стран мира по версии ООН

Некоторые направления переполнены туристами, в то время как другие остаются практически неизвестными.

Молдова попала в список наименее посещаемых стран мира по версии ООН.
Молдова попала в список наименее посещаемых стран мира по версии ООН.

Рейтинг, основанный на последних данных Всемирной туристической организации ООН, перечисляет 20 наименее посещаемых стран мира, передает logos-pres.md

Издание loveexploring составило этот список для путешественников, ищущих места, где можно отдохнуть от толп туристов. На последнем месте оказалась Кирибати, островное государство в Тихом океане, которое в 2022 году посетили всего 2 000 туристов. Молдова заняла 13-е место. 

Вот как описывают нашу страну составители рейтинга. «В 2022 году Молдова привлекла всего 162 000 туристов, большинство из которых посетили столицу Кишинев. 

До обретения независимости в 1991 году страна находилась под османским и российским владычеством. Две трети населения имеют румынское происхождение. Молдова является крупным экспортером грецких орехов и производит вино в регионах Кодры, Валул-луй-Траян и Штефан-Вода». 

Кроме двух названных, в список вошли такие страны как (в порядке убывания): Бутан, Тонга, Самоа, Вануату, Папуа Новая Гвинея, Лихтенштейн, Острова Кука, Буркина Фасо, Ангола, Новая Каледония, Джибути, Сант Винсент и Гренадин, Мьянма, Доминика, Тринидад и Тобаго, Французская Полинезия, Гайяна и Монголия.

Источник
logos.press.md logologos
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