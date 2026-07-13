Учёные предупредили об усилении Эль-Ниньо, которое может изменить погоду на Земле.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), температура воды в тропической части Тихого океана продолжает повышаться, а специалисты не исключают, что это событие станет одним из самых сильных за последние десятилетия.

Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, возникающее при повышении температуры поверхности воды в центральной и восточной части экваториального Тихого океана. Эти изменения влияют на циркуляцию атмосферы, из-за чего меняется характер осадков, температура воздуха и другие погодные процессы далеко за пределами региона, пишет cnn.com

По оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность сохранения Эль-Ниньо до начала 2027 года остаётся высокой. Специалисты отмечают, что при дальнейшем развитии процесса нынешнее явление может войти в число наиболее мощных за всю историю наблюдений.

Учёные подчёркивают, что последствия будут различаться в зависимости от региона. В одних странах ожидается увеличение количества осадков, что повышает риск паводков и наводнений. В других, напротив, возрастёт вероятность продолжительных засух и дефицита воды, что может сказаться на сельском хозяйстве и водоснабжении.

Кроме того, Эль-Ниньо способен повлиять на глобальную температуру. Дополнительное тепло, накопленное в океане, передаётся атмосфере, из-за чего средняя температура на планете может вырасти. Более тёплые океаны и воздух также создают условия для усиления волн жары, интенсивных ливней и некоторых видов штормов.

За развитием ситуации специалисты следят с помощью спутников, океанических буёв и климатических моделей. Эти данные позволяют уточнять прогнозы и заранее предупреждать страны и регионы, которые могут столкнуться с наиболее серьёзными последствиями.

Климатологи отмечают, что предотвратить Эль-Ниньо невозможно, поскольку это естественная часть климатической системы Земли. Однако своевременные прогнозы позволяют подготовиться к возможным экстремальным погодным явлениям, снизить риски для населения и уменьшить ущерб от природных катастроф.