ООН: Число голодающих в мире может вырасти до 50 млн человек из-за Эль-Ниньо.

Около 50 миллионов человек могут оказаться в состоянии острого голода до конца следующего года по причине быстро развивающегося погодного явления Эль-Ниньо.

Кроме того, сотни миллионов жителей Африки уже столкнулись с риском голода из-за многолетней засухи. А цены на продовольствие повышаются из-за войны в Иране, передает unian.net со ссылкой на theguardian.com

Авторы отмечают, что в этом году Эль-Ниньо может вызвать сильные изменения погоды. При этом, даже если изменения будут умеренными, они подтолкнут многие страны к критической точке. С нехваткой продовольствия могут столкнуться около 225 миллионов человек в 45 странах, предупредила Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП).

Согласно их данным, наиболее сильно пострадают Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн и южная Африка. В Южной и Юго-Восточной Азии, вероятно, выпадет меньше осадков, чем обычно, что создаст серьезные проблемы для сельского хозяйства и фермеров.

Рост цен на еду

Частные аналитики уже предупреждали о влиянии нарастающего явления Эль-Ниньо на мировые цены на продовольствие. Но теперь и представители ООН заявляют, что последствия экстремальных погодных явлений могут уменьшить программы помощи для бедных стран, на которые заложено не менее 80 миллионов долларов.

Ситуацию могут смягчить остатки прошлогоднего урожая, который был необычайно хорошим. А наибольшее влияние на продовольственную безопасность в южной Африке окажет период нехватки продовольствия в 2027-2028 годах.

На что влияет Эль-Ниньо

Это погодное явление, которое формируется каждые несколько лет в Тихом океане. Но оно вызывает изменения в характере выпадения осадков по всему миру. В этом году Эль-Ниньо, вероятно, будет самым сильным как минимум за последние 70 лет.

На масштабы и силу этого явления в этом году сильно влияет климатический кризис. Эль-Ниньо в сочетании с глобальным потеплением может привести к самому жаркому году за всю историю наблюдений. Самым жарким может оказаться или 2026 год, или 2027-ой.