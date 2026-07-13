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13 Июля 2026, 23:58
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В ООН осудили идею Трампа брать деньги за проход через Ормузский пролив

Международная морская организация ООН (IMO) выступила против взимания платы за проход судов через Ормузский пролив.

В ООН осудили идею Трампа брать деньги за проход через Ормузский пролив.
В ООН осудили идею Трампа брать деньги за проход через Ормузский пролив.

IMO ожидает разъяснений после заявления президента США Дональда Трампа о введении сбора в 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через морской коридор, передает reuters.com

«Мы всегда были последовательны в своей позиции в отношении сборов: IMO решительно выступает против взимания платы за проход через проливы, используемые для международного судоходства. Нет никаких правовых оснований для введения обязательных сборов просто за транзит через пролив»,— сказал представитель IMO.

13 июля Дональд Трамп объявил о взятии Ормузского пролива под контроль и возобновлении морской блокады иранских портов. Сбор в 20% он назвал компенсацией за обеспечение безопасного прохода судов. Власти Ирана пообещали не допустить перехода Ормузского пролива под контроль США.

Источник
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