13 Июля 2026, 09:40
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Около 30 туристов в турецком отеле обратились к врачам с симптомами отравления
Около 30 постояльцев пятизвездочного отеля в турецком городе Кушадасы госпитализированы с симптомами отравления.
Постояльцы отеля питались в формате «шведский стол» по системе «все включено». После того как несколько человек пожаловались на тошноту, рвоту, боли в животе и высокую температуру, в отель направили медицинские бригады, пишет turizmnews.com
Полиция начала расследование. Были взяты пробы продуктов и воды для лабораторного анализа.