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7 Июля 2026, 12:26
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Метеоролог предупредил о сорокаградусной жаре на курортах Турции

В Анталье, Измире и Аланье к концу недели ожидается аномальная жара. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +40 °С, заявил турецкий метеоролог Ихсан Юртташ.

Метеоролог предупредил о сорокаградусной жаре на курортах Турции.
Метеоролог предупредил о сорокаградусной жаре на курортах Турции.

Как пояснил метеоролог, в начале недели температура будет соответствовать норме, но к выходным в большинстве регионов страны ожидается жара. Самые высокие температуры прогнозируют на средиземноморском и эгейском побережьях, в том числе в Анталье, Измире и Аланье.

Жителям и туристам рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в полуденные часы. Также необходимо соблюдать питьевой режим и учитывать риск перегрева, напомнил Юртташ.

В конце июня в Европе из-за жары за неделю погибли более 1,3 тыс. человек. Среди стран, которых охватила жара,— Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия и другие. Продажи кондиционеров в этих странах выросли более чем на 70%. Аномальная жара также привела к масштабным лесным пожарам.

Источник
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