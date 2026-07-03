Около 13% пенсионеров в ЕС продолжают работать.

Доход от пенсий ниже, чем заработок на поздних этапах карьеры. В ЕС человек, который зарабатывал 100 евро в возрасте от 50 до 59 лет, в 2023 году получал бы 58 евро пенсионного дохода в возрасте от 65 до 74 лет.

Из‑за этого многим пожилым людям сложно сохранить свой уровень жизни после выхода на пенсию. В ЕС почти каждый шестой пенсионер находится в группе риска бедности, передает euronews.com

Многие пенсионеры продолжают работать и после оформления пенсии. Мотивы у них разные. Главная причина — удовольствие от работы и желание оставаться продуктивными (36,3 %), однако и финансовая необходимость (28,6 %) является важным стимулом.

В каких странах люди чаще всего продолжают работать после получения возрастной пенсии? И в каких европейских государствах именно финансовая необходимость является главным фактором?

В 2023 году, по последним доступным на 2026 год данным, 12,9 % жителей ЕС продолжали работать в течение шести месяцев после получения своей первой пенсии по возрасту.

Эта доля сильно различается по странам Европы: от 1,7 % в Румынии до 54,9 % в Эстонии, по данным Евростата.

Более 40 % продолжают работать также в Латвии (44,2 %), Литве (43,7 %) и Швеции (41,7 %). Два других североевропейских государства следуют за этой группой лидеров, а Кипр (29,7 %) находится между ними: Норвегия (37,7 %) и Финляндия (28,5 %).

Помимо Румынии (1,7 %), очень низкие показатели фиксируются в Греции (4,2 %), Испании (4,5 %) и Хорватии (5 %).

«Греция раньше занимала крайне жёсткую позицию по отношению к работающим пенсионерам. Но под воздействием кризиса, сокращений пенсий и пенсионной реформы эта позиция смягчилась», — рассказал профессор Платон Тиниос из Пирейского университета.

По его словам, серьёзное изменение политики в 2022 году привело к резкому росту числа зарегистрированных работающих пенсионеров. Однако этот рост не отражён в статистике, поскольку пришёлся на период после второй половины 2023 года.

В ряде стран основной причиной продолжать работать становится именно финансовая необходимость. Среди тех, кто остался на рынке труда, доля ссылающихся на неё колеблется от 9,4 % в Швеции до 68,5 % на Кипре.

«Разумеется, там, где люди говорят, что работают из‑за финансовой необходимости, это означает, что они считают свои пенсионные доходы недостаточными», — сказала доктор Ольга Раджевска из Рижского университета имени Страдиня.

«Высокая доля таких ответов свидетельствует о том, что пенсионная система в соответствующих странах несостоятельна и не может обеспечить достаточный доход».

В Румынии (54,3 %) и Болгарии (53,6 %) более половины опрошенных сказали, что продолжают работать по финансовой необходимости. Этот показатель также выше трети в Хорватии (48,2 %), Латвии (47,9 %), Португалии (39 %), Венгрии (38,1 %), Франции (37,7 %) и Германии (35,8 %).

Среди четырёх крупнейших экономик ЕС самый низкий показатель у Испании — 19,6 %. Италия (29,7 %) лишь немного превышает средний уровень по ЕС.

Внизу списка за Швецией (9,4 %) следует Норвегия (9,8 %). В Чехии и Люксембурге доля пенсионеров, продолжающих работать по финансовой необходимости, остаётся ниже 15 %.

Сколько пенсионеров работают по необходимости

Если объединить долю пенсионеров, работающих после выхода на пенсию, с долей тех, кто называет финансовую необходимость своей основной причиной, получится общая доля пенсионеров, продолжающих трудиться именно по финансовым причинам.

В среднем по ЕС она составляет 3,7 %, причём по Европе этот показатель варьируется от 0,9 % в Румынии до 21,2 % в Латвии.

На Кипре (20,3 %) этот показатель также превышает пятую часть, а в Эстонии (17,3 %) и Литве (%) он тоже двузначный.

«В странах Балтии главным фактором является финансовая необходимость продолжать работать, потому что пенсии в этих странах значительно ниже среднего европейского уровня», — отметила Раджевска.

«Пока люди способны работать, они продолжают это делать просто для того, чтобы заработать на достойный уровень жизни».

В Болгарии (8,9 %), Венгрии (7,7 %) и Словакии (7,5 %) как минимум 7,5 % всех пенсионеров продолжают работать из‑за финансовой нужды.

Среди крупных экономик наибольшая доля приходится на Германию — 4,5 %, тогда как Франция (3,7 %) соответствует среднему показателю по ЕС.

В Испании лишь 1 % пенсионеров работает по финансовой необходимости — это самый низкий показатель. В Италии (2,8 %) показатель также ниже среднего по ЕС.

Пенсионеры стали здоровее и более образованными, чем раньше

Профессор Кене Хенкенс из Нидерландского междисциплинарного демографического института (NIDI) отметил, что в странах с низкими пенсиями люди чаще продолжают работать. Но рост занятости после выхода на пенсию наблюдается и в странах с хорошими пенсиями. Этому есть несколько важных причин.

«Пенсионеры сегодня здоровее и лучше образованы, чем раньше и, как следствие, сохраняют более прочную связь с рынком труда», — сказал он.

«Из данных Евростата видно, что большинство работающих пенсионеров трудятся ради удовольствия и социальной интеграции».

Меняющиеся нормы

Он подчеркнул, что эту тенденцию усиливают меняющиеся представления о работе после выхода на пенсию внутри компаний.

«В Нидерландах, например, мы ясно видим, что работодатели всё более позитивно относятся к приёму сотрудников старше пенсионного возраста. Это связано и с демографическими изменениями, и с затяжной нехваткой рабочей силы. Пенсионеров рассматривают как дополнительный резерв рабочей силы», — добавил он.

Многие хотели бы работать, но не могут найти работу

Хенкенс предупредил, что во многих более бедных странах пенсионеры, возможно, хотели бы работать, но не могут найти работу. Он подчеркнул, что именно поэтому статистика учитывает только тех, кто уже работает. Число пенсионеров, которые вынужденно остаются без работы, также может сильно различаться от страны к стране.

Тиниос также отметил, что возможность для пенсионеров продолжать работать является важным элементом стратегии активного старения, добавляя гибкости в переходе от полной занятости к полной пенсии. Это также позволяет обществу пользоваться навыками пожилых граждан и одновременно помогает закрывать кадровые дефициты на рынке труда, вызванные демографическими факторами.

Финансовая необходимость — понятие относительное

Профессор Лаури Леппик из Таллинского университета отметил, что «финансовая необходимость» — понятие относительное, которое не обязательно связано с абсолютным размером государственной пенсии.

Он подчеркнул, что хотя экономические мотивы — финансовая нужда или желание дополнить государственную пенсию заработком — являются важными факторами феномена работающих пенсионеров, связь между достаточностью пенсий и занятостью в пенсионном возрасте не столь прямолинейна и гораздо более нюансирована.