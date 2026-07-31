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meduza.io logomeduza
31 Июля 2026, 23:14
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Офис Зеленского попросил генпрокурора Украины завести уголовное дело на Лукашенко

Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил офис генерального прокурора рассмотреть возможность возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко.

Офис Зеленского попросил генпрокурора Украины завести уголовное дело на Лукашенко.
Офис Зеленского попросил генпрокурора Украины завести уголовное дело на Лукашенко.

Эту информацию «Укринформу» подтвердила спикер офиса генпрокурора Марьяна Гаевская-Ковбасюк, передает meduza.io

С инициативой завести уголовное дело на Лукашенко в офис Зеленского обратились представители белорусской оппозиции — «Форум демократических сил», среди основателей которого бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало. Он и его соратники предложили Киеву дать правовую оценку роли Лукашенко в российской агрессии против Украины.

В телеграм-канале «Форума демократических сил» 28 июля опубликовали письмо из офиса Зеленского. В нем говорилось, что обращение о возбуждении уголовного дела против Лукашенко перенаправлено генпрокурору Украины.

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Источник
meduza.io logomeduza
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