Интервью обернулось уголовным делом: Шошоакэ будут судить за удержание итальянских журналистов

В Румынии перед судом предстанут политик Диана Шошоакэ и её бывший муж Сильвестру Шошоакэ, которых обвиняют в незаконном лишении свободы съемочной группы телеканала Rai Uno в Италии.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Румынии, уточняя, что фигурантам грозит до семи лет тюрьмы, передает rupor.md

События произошли в Бухаресте еще в декабре 2021 года, когда Диана Шошоакэ занимала пост сенатора. Журналисты из Италии пришли к ней в адвокатский кабинет, чтобы взять интервью. Однако в процессе беседы политику и ее супругу не понравились вопросы, которые задавала журналистка. Из-за этого съемочную группу просто заперли внутри офиса и не выпускали на улицу.

Детали того дня прокуроры описали следующим образом:

«10 декабря 2021 года оба обвиняемых лишили свободы четырех человек (трех пострадавших и одного свидетеля), которых вначале пригласили в адвокатский кабинет обвиняемой в Бухаресте для проведения интервью».

Следователи также выяснили, что муж экс-сенатора применил силу к одному из потерпевших. Он несколько раз ударил журналиста кулаком по плечу и руке, а затем сорвал с его лица медицинскую маску. При этом прокуратура подчеркивает, что репортеры не нарушали закон, а пострадали исключительно из-за недовольства политика темой беседы.

Хотя на момент конфликта Диана Шошоакэ имела статус сенатора, закон позволяет судить парламентариев за личные преступления, которые никак не связаны с их голосованием или политической работой.

Сейчас Шошоакэ также является фигурантом другого уголовного дела — её обвиняют в пропаганде запрещенных легионерских идей. В конце 2025 года Европейский парламент официально лишил политика депутатской неприкосновенности, поэтому теперь ее могут судить на общих основаниях.