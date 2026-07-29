Клинику, где погибла Люба Бабуцки, признали банкротом: задолжала 2 млн леев.

Компания Ирины Бородкиной, известная как Dr. Serebrova, в салоне которой в прошлом году умерла бизнес-леди Люба Бабуцки, объявлена несостоятельной Кишиневским судом.

Суд постановил начать упрощенную процедуру банкротства и ликвидацию фирмы после того, как Государственная налоговая служба (ГНС) потребовала взыскать задолженность в размере почти двух миллионов леев, пишет rupor.md со ссылкой на rise.md.

Тем временем уголовное преследование по делу о смерти клиентки приостановлено. В отношении Бородкиной также ведется расследование по другому уголовному делу — за незаконное и умышленное введение наркотиков в организм человека против его воли.

Согласно решению, вынесенному 20 мая текущего года, компания Dr. Serebrova Clinic SRL накопила общую задолженность перед национальным публичным бюджетом в размере 1,88 млн леев. Эта сумма включает более 1,1 млн леев основных платежей и еще 774 тыс. леев пени за просрочку. Долги образовались на основании решения налоговой службы от сентября 2025 года, и обязательства не были погашены. В то же время суд установил, что фирма не располагает достаточной ликвидностью, транспортными средствами, недвижимостью или финансовыми средствами для покрытия претензий кредиторов. Несколько банков сообщили, что у компании нет банковских счетов, а в одном случае на обнаруженном счете был нулевой баланс.

Этим же решением суд лишил Ирину Бородкину права управлять Dr. Serebrova Clinic SRL и назначил ликвидатором авторизованного управляющего Адриана Панчука. Ликвидатору предстоит проверить требования кредиторов и представить отчет о причинах, приведших к несостоятельности, а также о лицах, на которых может быть возложена ответственность за эту ситуацию.

Ирина Бородкина, уроженка Украины, попала в поле зрения общественности в январе 2025 года, когда владелица салона «Mona Lisa» скончалась в кишиневском салоне красоты украинки после эстетической процедуры. Основным видом деятельности фирмы были парикмахерские услуги (стрижка, мытье, укладка, окрашивание), массаж, маникюр, педикюр и продажа косметических товаров. Для проведения хирургических вмешательств компания должна была пройти аккредитацию в Национальном совете по оценке и аккредитации в здравоохранении, чего сделано не было.

По данным полиции, Бородкина покинула Республику Молдова через два часа и 40 минут после трагедии в ее салоне, расположенном на первом этаже жилого дома в столице. Помимо Бородкиной, по делу о смерти женщины проходят еще два человека. Речь идет об анестезиологе Екатерине Манюк и медсестре Наталье Сакалюк. Обе они были переданы под суд год назад по обвинению в незаконном занятии медицинской или фармацевтической деятельностью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает источник.

Согласно ответу Прокуратуры муниципия Кишинев для RISE Moldova, уголовное преследование было приостановлено, поскольку Бородкина «скрылась». Более того, ведомство сообщило, что в отношении Бородкиной возбуждено новое уголовное дело «на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, связанного с умышленным незаконным введением любым способом наркотиков в организм другого лица против его воли».

Возобновление деятельности в Киеве и уголовное дело в Украине

Несмотря на то, что сейчас в Кишиневе её разыскивают в связи с делом о смерти пациентки, Бородкина беспрепятственно продолжает свою деятельность в Киеве. Недавно она создала новую страницу в Instagram, объявив, что её прежний профиль заблокирован. Она также запустила конкурс, в котором разыгрывает эстетические процедуры на сумму 10 тысяч евро, и продолжает проводить эстетические вмешательства и продвигать свои услуги в столице Украины.

Генеральная прокуратура (ГП) заявила журналистам RISE Moldova, что не сотрудничает «по указанному делу с властями Украины». Ранее орган уголовного преследования сообщал, что Бородкина объявлена в международный розыск, однако сейчас отказался уточнить, действует ли эта мера до сих пор.

В Прокуратуре города Киева RISE Moldova заявили, что полиция Печерского района проводит уголовное расследование по факту предполагаемого незаконного занятия медицинской деятельностью. Дело было зарегистрировано 21 апреля 2026 года и касается фактов, совершенных исключительно на территории Украины. Украинские власти отметили, что на данный момент никто не имеет статуса подозреваемого. Они также утверждают, что сотрудничают с Департаментом международного полицейского сотрудничества и выясняют соответствующие обстоятельства дела.

35-летняя бизнес-леди, известная по названию магазина одежды «Мона Лиза», владелицей которого она являлась, скончалась 30 января 2025 года. Она была записана на несколько процедур под анестезией — инъекции в ягодицы, вмешательства в области подбородка и губ. Супруг покойной, Роман Бабуцки, добивается справедливости. Он утверждает, что дело пытаются замять.