ОЭСР: Мировой кризис в сталелитейной отрасли усиливается из-за опасного профицита.

Сталь является ключевым материалом для самых разных отраслей — от строительства и промышленного производства до электромобилей и центров обработки данных, передает euronews.com

ОЭСР отмечает, что одним из главных факторов глобального перепроизводства становятся государственные субсидии: значительная часть роста сталелитейных мощностей за последние два десятилетия пришлась на страны за пределами ОЭСР и часто обеспечивалась при поддержке государства.

По данным ОЭСР, в 2024 году типичная китайская сталелитейная компания получила субсидии в объеме, в 15 раз большем, чем производители в других странах, в пересчете на совокупные активы.

Одновременно китайские металлурги в 2025 году экспортировали рекордные 131 млн тонн стали, что на 153% больше, чем в 2020-м, и превышает совокупный объем производства стали в Европейском союзе за тот же год.

Предупреждение прозвучало на фоне прогнозов ОЭСР о том, что мировой избыток сталелитейных мощностей вырастет с 640 млн тонн в 2025 году до 745 млн тонн к 2028-му, поскольку мощности по выпуску стали продолжают увеличиваться намного быстрее, чем спрос.

При этом, по оценкам, мировое потребление стали в период с 2026 по 2028 год увеличится всего на 34 млн тонн, тогда как производители намерены ввести в строй до 139 млн тонн новых мощностей.

Ожидается, что ключевую роль в этом расширении сыграет Китай, где к 2028 году планируют добавить до 38,6 млн тонн мощностей по производству стали, это крупнейшее запланированное увеличение среди всех стран.

Если эти проекты будут реализованы, глобальные избыточные мощности, по подсчетам ОЭСР, превысят нынешний годовой объем производства стали во всех странах ОЭСР почти на 320 млн тонн, что подчеркивает масштаб дисбаланса, с которым сталкивается отрасль.

Политики опасаются, что сохраняющийся избыток мощностей может подорвать рентабельность и долгосрочную устойчивость национальных сталелитейных отраслей, усилив зависимость от импорта материала, который считается стратегически важным для строительства, обороны, энергетической инфраструктуры и промышленности.

Выступая на заседании Министерского совета ОЭСР, генеральный секретарь ОЭСР Маттиас Корманн заявил: «Нам нужно устранить коренные причины, включая вредоносные субсидии и другие нерыночные практики. Это требует более тесного международного сотрудничества и равных условий конкуренции для производителей стали по всему миру».

ОЭСР также обнаружила свидетельства того, что некоторые экспортеры могут обходить торговые барьеры, отправляя полуфабрикаты стали в страны Юго-Восточной Азии для дальнейшей переработки и последующего реэкспорта на рынки ОЭСР. Рост поставок китайской полуфабрикатной стали в регион на 300% указывает на возможный маршрут для обхода пошлин и антидемпинговых мер.

Энергетические издержки и торговые споры усиливают давление

Одновременно отрасль сталкивается с ростом затрат на энергию, связанных с войной с участием Ирана. Энергоресурсы могут составлять до 40% себестоимости производства стали, что делает сектор особенно уязвимым к подорожанию энергии.

В докладе также говорится о нарастающем давлении на поставки сырья. Ни одна страна, производящая сталь, не является полностью самодостаточной по необходимым для металлургии ресурсам, тогда как экспортные ограничения на ключевые материалы по всему миру ужесточаются. Сейчас 42 страны ограничивают экспорт стального лома, важнейшего сырья для производства на электродуговых печах.

Европа особенно уязвима к этим факторам: сталелитейные компании региона, как правило, сталкиваются с более высокими затратами на труд и энергию, а также с более жесткими экологическими нормами, чем многие международные конкуренты.

В результате европейским производителям зачастую сложнее переживать длительные периоды низких цен, чем конкурентам, пользующимся преимуществами более низких издержек или более щедрой государственной поддержки.

«Если текущие тенденции сохранятся, долгосрочная жизнеспособность сектора и экономическая безопасность многих стран окажутся под угрозой», - предупреждает ОЭСР.