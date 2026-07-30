Жара и мелеющие реки бьют по промышленности Европы.

В последние годы Европа переживает всё более сильные волны жары, а в регионе произошло множество экстремальных погодных явлений, связанных с жарой, включая засухи и лесные пожары в Испании, Франции, Италии и других странах.

При этом в других частях Европы проявляется ещё одно последствие: важные водные пути, такие как Рейн и Дунай, опустились до чрезвычайно низких уровней, местами побив рекорды, передает euronews.com

Это серьёзно осложняет грузовые перевозки: судам приходится брать меньше груза, на отдельных участках речные перевозки почти останавливаются, а операторам приходится искать более сложные альтернативные решения.

В результате серьёзные сбои грозят ключевым отраслям Европы, включая нефтепереработку и химическую промышленность.

Как высыхающие водные артерии могут повлиять на ключевые отрасли европейской экономики

Одно из главных последствий низкой воды для промышленности Европы в том, что грузовые суда больше не могут ходить с полной загрузкой. Операторам приходится делить партии между несколькими судами или переносить часть грузов на автомобильный и железнодорожный транспорт.

Ключевой пункт измерений уровня воды в районе Кауба на Рейне опустился ниже критической отметки в 30 сантиметров. По данным ICIS, в конце июля этого года уровень составлял 27 сантиметров, и прогнозировалось его дальнейшее снижение. Показания относятся к рейке гидропоста Кауб, а не к общей глубине реки или глубине судоходного фарватера.

Рейн протяжённостью около 1 230 километров, или 765 миль, берёт начало в Швейцарских Альпах и протекает по территории или вдоль границ Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии, Франции и Нидерландов, впадая в Северное море. Для этих стран река является важнейшей артерией транспорта, туризма и промышленности.

Из-за низкой воды судоходство по Рейну серьёзно нарушено: по словам судовладельцев, к 27 июля большинство речных судов уже не могли пройти узкое место у Кауба, сообщили они ценовому агентству Argus. Тем судами, которые всё ещё могли совершать рейсы, приходилось резко сокращать объёмы перевозок, что привело к рекордному росту фрахтовых ставок. «По сути, Верхний Рейн и река Майн сейчас фактически отрезаны от торгового узла Амстердам–Роттердам–Антверпен (ARA)», говорится в отчёте Argus, опубликованном в среду.

Для химической и нефтехимической промышленности снижение глубин на судоходных участках ограничивает поставки жизненно важных сырьевых материалов, таких как нафта и сжиженный нефтяной газ (СНГ), из портов Северного моря на предприятия во внутренних районах.

По данным ценового агентства ICIS, компания LyondellBasell объявила форс-мажор по поставкам бутадиена с завода в Весселинге после того, как из-за низкой воды были нарушены поставки сырья. Как сообщает издание, BASF также предупредила о возможных форс-мажорах (FM) и дефиците продукции, поскольку сильно зависит от речного транспорта.

Промышленные системы охлаждения и перевозки грузов по Дунаю также пострадали

Рост температуры воды снижает эффективность промышленных систем охлаждения, усиливая нагрузку на предприятия. Это особенно критично для атомных и тепловых электростанций.

Нефтяная и энергетическая отрасли региона столкнулись с высокими надбавками за низкий уровень воды и ростом фрахтовых ставок при перевозке дизельного топлива и нефтепродуктов вверх по течению, что ставит под угрозу снабжение внутренних районов. Аналогичные проблемы испытывают угольные электростанции, которым всё труднее обеспечивать поставки топлива по мере резкого сокращения загрузки барж.

Стальной сектор и тяжёлое машиностроение тоже не остались в стороне. Промышленный гигант Thyssenkrupp слегка сократил работу доменных печей на своём заводе в Дуйсбурге, поскольку баржи с сырьём с трудом проходят мелководные участки, такие как район Кауба. Компания также приостановила эксплуатацию собственных барж и взяла в чартер суда с меньшей осадкой, при этом заявив, что поставки клиентам под угрозой не находятся.

Пропускная способность расположенных рядом железнодорожных и автомобильных сетей уже ограничена, поэтому они не могут полностью компенсировать потерянные баржевые мощности. Это повышает риск дальнейших экономических потрясений, тем более что улучшения уровня воды в ближайшее время не ожидаются.

Аналогичная ситуация сложилась и на Дунае, который течёт по территории или вдоль границ десяти стран, включая Германию, Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину: в июле уровень воды в реке опустился до исторически низких отметок.

Из-за продолжительной жары и отсутствия осадков уровень Дуная в Будапеште к 10 часам утра по центральноевропейскому летнему времени в четверг опустился до рекордно низкой отметки в 23 сантиметра — на 10 сантиметров ниже предыдущего рекорда 2018 года, сообщила официальная венгерская служба мониторинга водных ресурсов. Эта величина показывает уровень воды относительно фиксированной местной реперной отметки, а не фактическую глубину реки. Ведомство прогнозирует дальнейшее снижение уровня в ближайшие дни.

Как сообщило во вторник в последнем обновлении Министерство строительства и транспорта Венгрии, на венгерском участке Дуная движение большинства грузовых судов остановлено, а те, что продолжают ходить, перевозят лишь 10–20% от обычного объёма грузов. Около 15 речных отелей также оказались вынуждены простаивать.

Нарушения судоходства по реке распределяются неравномерно. По данным Associated Press, на некоторых наиболее пострадавших участках грузовые перевозки полностью остановились, тогда как в других местах суда продолжили работу, но с резко сниженной загрузкой. В Сербии, например, баржи и танкеры перевозят лишь около 30–40% от своей обычной вместимости.

Поставки энергии в Венгрии и Румынии оказались под ударом

Низкий уровень воды вынудил венгерскую АЭС «Пакш» сократить производство и остановить один из четырёх реакторов, сообщила операторская компания MVM. Венгерские СМИ отмечают, что это первая в истории остановка целого энергоблока на станции. С учётом ранее введённых ограничений мощность АЭС была снижена примерно до 60% от установленной.

Аналогичным образом румынская государственная компания Nuclearelectrica во вторник остановила энергоблок № 1 на АЭС в Чернаводэ, сославшись на «очень низкий, беспрецедентный» уровень Дуная. Министерство энергетики Румынии сообщило, что блок № 2 будет отключён ранним утром в четверг, и оба реактора впервые одновременно окажутся вне сети именно из-за низкой воды в реке.

Остановки энергоблоков усиливают давление на региональное энергоснабжение. Венгрия компенсирует потерянную генерацию за счёт импорта и увеличения выработки на газовых электростанциях внутри страны, следует из данных оператора сети Mavir, на которые ссылается национальное агентство MTI. Министерство энергетики Румынии заявило, что вывод обоих реакторов увеличит зависимость страны от импорта, что, по данным Reuters, создаёт дополнительное давление на цены на электроэнергию.

Проблемы затронули и перевозки топлива в Сербии. По словам министра энергетики Дьедович Ханданович, в июле страна получила лишь 25% запланированного объёма импорта топлива, поскольку низкая вода в Дунае ограничила поставки баржами. В ответ правительство разрешило энергетическим компаниям использовать оперативные запасы топлива, чтобы обеспечить надёжность снабжения.

Низкий уровень воды сказывается и на сельском хозяйстве: в Сербии нарушены поставки зерна и работа оросительных систем, в том числе в северном аграрном регионе Воеводина. В Румынии власти ограничили ирригацию, поскольку расход воды в Дунае опустился до минимальных значений с 1996 года, а речное судоходство там также частично нарушено.

Какие меры могут помочь справиться с проблемой низкой воды

Одна из главных сложностей с Рейном и отдельными участками Дуная состоит в том, что у рек каменистое дно, которое трудно поддаётся дноуглубительным работам.

Поэтому для поддержания судоходства при низкой воде необходим комплекс инженерных, технологических и логистических решений.

Власти Германии уже готовят проект «Оптимизация осадки судов на Среднем Рейне», который предусматривает углубление судоходного фарватера на 20 сантиметров в ключевых узких местах между Майнцем и Санкт-Гоаром, включая район Кауба. Кроме того, изменение конфигурации берегоукреплений и других гидротехнических сооружений может направить больший объём воды в судоходный канал и помочь сохранить достаточную глубину.

Модернизация существующих шлюзов позволит лучше регулировать подпор воды на верхних участках рек в периоды особенно сильной засухи на зарегулированных отрезках.

К новым условиям можно адаптировать и сами суда, активно внедряя проекты с меньшей осадкой. Такие компании, как HGK Shipping и BASF, уже используют или разрабатывают специализированные суда для работы в условиях низкой воды, способные перевозить значительные объёмы грузов при уменьшенной глубине реки.

Применение лёгких материалов, например высокопрочной стали, помогает реализовывать такие проекты: снижая вес пустого судна, они позволяют брать больше груза даже при низком уровне воды.

С точки зрения логистики и цепочек поставок перераспределение грузов между различными видами транспорта — например, перевод чувствительных к срокам поставок на железную дорогу и автотранспорт при снижении речных мощностей — помогает поддерживать более стабильную работу.

Строительство более крупных складских мощностей во внутренних портах даёт компаниям возможность создавать запасы сырья в периоды высокой воды. А применение целых флотилий меньших по размеру судов с небольшой осадкой вместо отдельных мега-барж помогает распределять вес грузов.

В четверг Венгрия объявила чрезвычайную засуху после того, как пороговые значения были превышены в 66 из 84 водохозяйственных округов страны, сообщил министр окружающей среды Ласло Гайдош.

«Это означает, что специалисты Водного управления будут проводить мероприятия по смягчению последствий засухи на самом высоком уровне готовности на территории 74% страны», — добавил он, по данным венгерского новостного портала Telex.