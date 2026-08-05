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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 15:23
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Обломок ракеты SpaceX врезался в Луну и оставил новый кратер

Отработанная ступень ракеты SpaceX столкнулась с поверхностью Луны.

Обломок ракеты SpaceX врезался в Луну и оставил новый кратер.
Обломок ракеты SpaceX врезался в Луну и оставил новый кратер.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на данные NASA и специалистов по отслеживанию космических объектов.

Верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска SpaceX врезалась в Луну на скорости около 8,7 тыс. км/ч. По расчетам ученых, удар пришелся на район кратера Эйнштейна на обратной стороне планеты.

Предварительно, после удара на поверхности Луны образовался новый кратер, а в космос поднялось облако лунной пыли. Наблюдать момент столкновения с Земли было невозможно из-за места падения ступени, отмечает издание.

Уточним, что речь идет о ступени ракеты, которая 15 января 2025 года вывела к Луне посадочный модуль Blue Ghost-1 компании Firefly и японский лунный аппарат Resilience, разработанный компанией ispace. Этот разгонный блок вывел к Луне автоматическую миссию, однако под действием гравитации его траектория постепенно изменилась, что в результате привело к столкновению.

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