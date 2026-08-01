Маск: Крупнейшие экономики мира движутся к вымиранию.

Страны мира с крупнейшими экономиками находятся «далеко на пути к вымиранию», заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

К публикации он приложил график Financial Times, составленный по данным ООН. На нем показано снижение суммарного коэффициента рождаемости с 1950 по 2024 год в Австралии, Китае, странах Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Корее, Испании, Великобритании и США.

Особенно заметное падение зафиксировано в Китае и Южной Корее.

В апреле Евростат спрогнозировал, что население Евросоюза достигнет пика в 2029 году, а к концу века сократится на 11,7%, или на 53 млн человек. Доля трудоспособного населения при этом уменьшится с 58 до 50%.

В том же месяце замглавы администрации президента России Максим Орешкин предупредил о «глобальной демографической катастрофе». По его оценке, население Земли достигнет пика к 2046 году, после чего начнет быстро сокращаться.