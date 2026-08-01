theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ru logorbc
1 Августа 2026, 21:30
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Маск: Крупнейшие экономики мира движутся к вымиранию

Страны мира с крупнейшими экономиками находятся «далеко на пути к вымиранию», заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Маск: Крупнейшие экономики мира движутся к вымиранию.
Маск: Крупнейшие экономики мира движутся к вымиранию.

К публикации он приложил график Financial Times, составленный по данным ООН. На нем показано снижение суммарного коэффициента рождаемости с 1950 по 2024 год в Австралии, Китае, странах Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Корее, Испании, Великобритании и США.

Особенно заметное падение зафиксировано в Китае и Южной Корее.

В апреле Евростат спрогнозировал, что население Евросоюза достигнет пика в 2029 году, а к концу века сократится на 11,7%, или на 53 млн человек. Доля трудоспособного населения при этом уменьшится с 58 до 50%.

В том же месяце замглавы администрации президента России Максим Орешкин предупредил о «глобальной демографической катастрофе». По его оценке, население Земли достигнет пика к 2046 году, после чего начнет быстро сокращаться.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rbc.ru logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте