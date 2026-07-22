Маск бросил вызов Нолану: бизнесмен пообещал снять свою «Одиссею» с помощью ИИ.

Илон Маск недоволен Ноланом. Свежая картина режиссера — «Одиссея» рвет прокат, вызывает восхищение критиков, но очень неоднозначно оценивается обычными зрителями. Ленту критикуют за многочисленные исторические несоответствия и очень странный подход к выбору актеров, пишет mentoday.ru

Илона Маска пусть и нельзя назвать «обычным зрителем», но он также недоволен картиной. И это неудивительно: бизнесмен уже очень давно публично критикует леволиберальную повестку, активно выступает за традиционные консервативные ценности. Очевидно, что фильм Нолана не соответствует взглядам Маска, а наверняка вызывает у бизнесмена сильное недовольство.