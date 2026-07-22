Маск бросил вызов Нолану: бизнесмен пообещал снять свою «Одиссею» с помощью ИИ
Выход фильма планируется до конца 2026 года.
Илон Маск недоволен Ноланом. Свежая картина режиссера — «Одиссея» рвет прокат, вызывает восхищение критиков, но очень неоднозначно оценивается обычными зрителями. Ленту критикуют за многочисленные исторические несоответствия и очень странный подход к выбору актеров, пишет mentoday.ru
Илона Маска пусть и нельзя назвать «обычным зрителем», но он также недоволен картиной. И это неудивительно: бизнесмен уже очень давно публично критикует леволиберальную повестку, активно выступает за традиционные консервативные ценности. Очевидно, что фильм Нолана не соответствует взглядам Маска, а наверняка вызывает у бизнесмена сильное недовольство.
А так как Илон Маск — человек масштабный и деятельный, он решил не ограничиваться несколькими негативными твитами или рецензией на LetterBoxd. Бизнесмен решил снять свою «Одиссею». С блэкджеком и прекрасными сиренами.
У Маска есть почти бесконечное количество денег. Он мог позволить себе самый дорогой блокбастер в истории, но бизнесмен решил пойти другим путем. Вместо полноценного фильма — нейрослоп. Так, cервис Grok Imagine, разработанный компанией xAI, создаст до конца 2026 года полнометражный фильм по мотивам поэмы Гомера «Одиссея».
«До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по "Одиссее", который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера», — написал Маск.
А это значит, что нормального полнометражного фильма можно не ждать. По нескольким причинам. Первая и самая очевидная — ИИ действительно научился делать видео, но результат все еще выглядит посредственно. ИИ-ролики страдают от артефактов (даже качественные), а из-за особенностей генерации их все еще легко отличить от реальных видео.
Во-вторых, время. Илон Маск хочет выпустить фильм до конца 2026 года. То есть у него есть лишь несколько месяцев для создания картины продолжительностью около двух-трех часов. Только работа нормальных сценаристов займет несколько месяцев. Еще несколько придется потратить на раскадровки и генерацию. До конца года никак не успеть, если хочется качественный результат.