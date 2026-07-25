Маск: К 2036 году роботы и ИИ возьмут на себя почти весь физический и умственный труд
Технологии искусственного интеллекта примерно через пять лет смогут превзойти совокупный интеллект всего человечества.
Таким прогнозом в интервью британскому журналу The Economist поделился предприниматель и глава SpaceX Илон Маск.
По словам бизнесмена, через пять лет в мире практически не останется сфер деятельности, где нейросети не смогли бы работать лучше людей, за исключением «способности быть человеком». Маск отметил, что ИИ вызывает у него одновременно тревогу и восхищение, но сам он предпочитает сохранять оптимизм.
«При отсутствии третьей мировой или глобальной термоядерной войны развитие технологий должно привести к наступлению эры невероятного процветания», — заявил миллиардер.
При этом предприниматель счел маловероятным, что через 10 лет человечество сохранит контроль над ИИ. Он указал, что риск, связанный с искусственным интеллектом и роботами-убийцами, не равняется нулю. В апреле Маск уже высказывал опасение, что прогресс в этой сфере способен привести к сценарию фильма «Терминатор», в котором человечество окажется истреблено.
Несмотря на опасения, бизнесмен выступил против попыток затормозить разработки. По его мнению, реального способа остановить процесс не существует, а гипотетическую кнопку «стоп» нажимать не следует.
По оценкам Маска, примерно к 2036 году системы ИИ и роботы будут выполнять большую часть как физического, так и интеллектуального труда. В новых условиях трудовая деятельность станет для людей добровольным выбором, а не экономической необходимостью.
«Полная автоматизация вызовет беспрецедентное изобилие товаров и услуг, из-за чего деньги постепенно утратят прежнее значение», — предположил Маск.
В свою очередь, по словам главы SpaceX, производственные возможности машин станут практически неограниченными, поэтому государствам будет достаточно обеспечивать граждан регулярными финансовыми выплатами. В этой экономической модели риск дефляции окажется существенно выше риска инфляции.
В настоящее время подконтрольная Маску компания xAI развивает собственную нейросеть Grok. 22 июля предприниматель сообщил, что входящий в структуру xAI сервис генерации изображений и видео Grok Imagine готовит крупный медийный проект.