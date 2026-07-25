theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
25 Июля 2026, 09:49
16
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Маск: К 2036 году роботы и ИИ возьмут на себя почти весь физический и умственный труд

Технологии искусственного интеллекта примерно через пять лет смогут превзойти совокупный интеллект всего человечества.

Маск: К 2036 году роботы и ИИ возьмут на себя почти весь физический и умственный труд.
Маск: К 2036 году роботы и ИИ возьмут на себя почти весь физический и умственный труд.

Таким прогнозом в интервью британскому журналу The Economist поделился предприниматель и глава SpaceX Илон Маск.

По словам бизнесмена, через пять лет в мире практически не останется сфер деятельности, где нейросети не смогли бы работать лучше людей, за исключением «способности быть человеком». Маск отметил, что ИИ вызывает у него одновременно тревогу и восхищение, но сам он предпочитает сохранять оптимизм.

«При отсутствии третьей мировой или глобальной термоядерной войны развитие технологий должно привести к наступлению эры невероятного процветания», — заявил миллиардер.

При этом предприниматель счел маловероятным, что через 10 лет человечество сохранит контроль над ИИ. Он указал, что риск, связанный с искусственным интеллектом и роботами-убийцами, не равняется нулю. В апреле Маск уже высказывал опасение, что прогресс в этой сфере способен привести к сценарию фильма «Терминатор», в котором человечество окажется истреблено.

Несмотря на опасения, бизнесмен выступил против попыток затормозить разработки. По его мнению, реального способа остановить процесс не существует, а гипотетическую кнопку «стоп» нажимать не следует.

По оценкам Маска, примерно к 2036 году системы ИИ и роботы будут выполнять большую часть как физического, так и интеллектуального труда. В новых условиях трудовая деятельность станет для людей добровольным выбором, а не экономической необходимостью.

«Полная автоматизация вызовет беспрецедентное изобилие товаров и услуг, из-за чего деньги постепенно утратят прежнее значение», — предположил Маск.

В свою очередь, по словам главы SpaceX, производственные возможности машин станут практически неограниченными, поэтому государствам будет достаточно обеспечивать граждан регулярными финансовыми выплатами. В этой экономической модели риск дефляции окажется существенно выше риска инфляции.

В настоящее время подконтрольная Маску компания xAI развивает собственную нейросеть Grok. 22 июля предприниматель сообщил, что входящий в структуру xAI сервис генерации изображений и видео Grok Imagine готовит крупный медийный проект.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте