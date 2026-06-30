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epravda.com.ua logoepravda
30 Июня 2026, 22:00
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ОАЭ выводят на рынок рекордные объемы нефти после выхода из ОПЕК

По предварительным данным систем отслеживания судов Kpler и Vortexa, Объединенные Арабские Эмираты в июне увеличили экспорт сырой нефти и конденсата до рекордного уровня вскоре после выхода из ОПЕК.

ОАЭ выводят на рынок рекордные объемы нефти после выхода из ОПЕК.
ОАЭ выводят на рынок рекордные объемы нефти после выхода из ОПЕК.

Решение о прекращении почти 60-летнего членства в ОПЕК, принятое 1 мая во время американо-израильской войны с Ираном, было направлено на максимизацию стоимости ресурсов страны без ограничений, связанных с квотами этой организации, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Между тем блокада Ираном Ормузского пролива вынудила Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC) организовать маршрутное судоходство для экспорта нефти на танкерах с отключенными транспондерами, что помогло избежать атак.

Экспорт нефти и конденсата из ОАЭ в этом месяце составил в среднем около 3,7 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Он по-прежнему превышает показатели от 3,1 до 3,3 млн баррелей в сутки, достигнутые до начала конфликта на Ближнем Востоке, отметил старший аналитик по нефтяной отрасли компании Kpler Йоганес Раубалл.

Последний пик экспорта из ОАЭ — 3,44 млн баррелей в сутки — пришелся на апрель 2020 года после того, как Саудовская Аравия и Россия вступили в кратковременную ценовую войну на нефть.

ОАЭ также сокращают часть своих запасов, что способствует поддержанию высоких объемов поставок, отметил Раубалл.

Объемы отгрузки нефти из Абу-Даби с 1 по 29 июня достигли 4 млн баррелей в сутки, превысив довоенный уровень в 3,4 млн баррелей в сутки, отметила Эмма Ли, старший аналитик по нефти компании Vortexa.

В то же время экспорт вырос до рекордных 3,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 3,3 млн баррелей в сутки в первые два месяца года, добавила она.

Азия остается главным направлением для ADNOC, но спрос к западу от Суэцкого канала вырос, в частности со стороны Африки, западного побережья США, северо-западной Европы и Средиземноморья, сообщил источник Reuters, близкий к делу.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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