ОАЭ выводят на рынок рекордные объемы нефти после выхода из ОПЕК.

По предварительным данным систем отслеживания судов Kpler и Vortexa, Объединенные Арабские Эмираты в июне увеличили экспорт сырой нефти и конденсата до рекордного уровня вскоре после выхода из ОПЕК.

Решение о прекращении почти 60-летнего членства в ОПЕК, принятое 1 мая во время американо-израильской войны с Ираном, было направлено на максимизацию стоимости ресурсов страны без ограничений, связанных с квотами этой организации, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Между тем блокада Ираном Ормузского пролива вынудила Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC) организовать маршрутное судоходство для экспорта нефти на танкерах с отключенными транспондерами, что помогло избежать атак.

Экспорт нефти и конденсата из ОАЭ в этом месяце составил в среднем около 3,7 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Он по-прежнему превышает показатели от 3,1 до 3,3 млн баррелей в сутки, достигнутые до начала конфликта на Ближнем Востоке, отметил старший аналитик по нефтяной отрасли компании Kpler Йоганес Раубалл.

Последний пик экспорта из ОАЭ — 3,44 млн баррелей в сутки — пришелся на апрель 2020 года после того, как Саудовская Аравия и Россия вступили в кратковременную ценовую войну на нефть.

ОАЭ также сокращают часть своих запасов, что способствует поддержанию высоких объемов поставок, отметил Раубалл.

Объемы отгрузки нефти из Абу-Даби с 1 по 29 июня достигли 4 млн баррелей в сутки, превысив довоенный уровень в 3,4 млн баррелей в сутки, отметила Эмма Ли, старший аналитик по нефти компании Vortexa.

В то же время экспорт вырос до рекордных 3,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 3,3 млн баррелей в сутки в первые два месяца года, добавила она.

Азия остается главным направлением для ADNOC, но спрос к западу от Суэцкого канала вырос, в частности со стороны Африки, западного побережья США, северо-западной Европы и Средиземноморья, сообщил источник Reuters, близкий к делу.