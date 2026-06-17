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delo.ua logodelo
17 Июня 2026, 19:25
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ОАЭ хотят полностью отказаться от Ормузского пролива

Объединенные Арабские Эмираты работают над амбициозным инфраструктурным планом, цель которого полностью прекратить зависимость страны от транспортировки грузов и энергоносителей через Ормузский пролив.

ОАЭ хотят полностью отказаться от Ормузского пролива.
ОАЭ хотят полностью отказаться от Ормузского пролива.

Этот шаг готовится на фоне подписания временного мирного соглашения между США и Ираном и предполагаемого открытия водной артерии.

Об этом заявил министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зеюди, передает delo.ua со ссылкой на bloomberg.com

"Мы двигаемся к нулевой зависимости от Ормузского пролива, и это не зависит от того, открыт он или нет. Мы надеемся, что его откроют быстро, но это не остановит наш новый план", — заявил чиновник.

Фактическое закрытие пролива в конце февраля 2026 года из-за бомбардировки Ирана со стороны США и Израиля продемонстрировало уязвимость мировых поставок топлива, удобрений, гелия и алюминия. ОАЭ уже частично используют действующий трубопровод к восточному побережью, чтобы качать нефть в обход опасной зоны, а некоторые танкеры проходили пролив с выключенными трекерами.

Для полной ликвидации рисков власти Эмиратов планируют реализовать масштабные проекты:

  • Развитие портовой инфраструктуры: планируется большое расширение восточных портов Дибба, Фуджейра и Хор-Факкан, расположенных за пределами пролива на побережье Оманского залива. Кроме того, на этом же побережье будет построен по меньшей мере один новый глубоководный порт.
  • Трубопроводная и железнодорожная сеть: ОАЭ ускоряют строительство второго нефтепровода в Фуджейру и уже изучают целесообразность прокладки третьей нефтяной магистрали. Также будут создаваться новые мощности для безопасного экспорта нефтехимии и сжиженного газа. Новые железнодорожные и автомобильные пути соединят порты с хранилищами и месторождениями.

Стоимость инициатив сейчас оценивается во многие миллиарды долларов, поскольку технико-экономическое обоснование еще продолжается.

До начала боевых действий через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мирового объема сырой нефти и СПГ. Перенаправить нефть через трубы к востоку ОАЭ смогут, однако перенаправить такие товары, как алюминий или большие объемы СПГ, гораздо сложнее.

Кроме того, Эмираты критически зависят от своих портов в Персидском заливе — в частности, Джебель-Али в Дубае (наибольшего контейнерного хаба за пределами Азии) — для импорта товаров. Доставка грузов грузовиками с восточного побережья в Дубай и Абу-Даби будет стоить значительно дороже, хотя власти надеются смягчить эти расходы за счет железной дороги.

Во время эскалации Иран выпустил по ОАЭ около 3 000 дронов и баллистических ракет, часть из которых повредила энергетические объекты в Фуджейре. Поэтому Эмираты настаивают на безусловном открытии пролива для свободного судоходства и вместе с США и ЕС выступают против требований Тегерана ввести плату за проход судов после завершения войны.

Источник
delo.ua logodelo
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