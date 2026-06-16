Франция и ОАЭ ведут переговоры о совместном производстве вооружений.

Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о заключении партнерства в области производства вооружений. Об этом заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен.

Переговоры особенно важны для Франции после развала франко-германского проекта по созданию истребителя нового поколения (FCAS), пишет lesechos.fr

По словам Вотрен, обсуждается участие ОАЭ в проекте модернизации истребителей Rafale, выпускаемых французской оборонной корпорацией Dassault Aviation.

Министр не рассказала о деталях возможного участия ОАЭ в проекте. По мнению экспертов, речь в первую очередь идет об инвестициях в проект и обещании приобрести готовые самолеты. Также переговоры, скорее всего, касаются участия в проекте эмиратской оборонной компании Edge.

По словам наблюдателей, Франция и ОАЭ и раньше обсуждали вопросы партнерства по модернизации Rafale, в том числе потому, что ВВС ОАЭ активно эксплуатируют эти самолеты. Тогда обсуждение наткнулось на категорическое нежелание Dassault делиться с арабской компанией своими технологиями. Эксперты напоминают, что ровно те же причины привели к распаду проекта FCAS.