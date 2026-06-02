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dw.com logodw
2 Июня 2026, 23:55
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Новым председателем Генеральной Ассамблеи ООН станет глава МИД Бангладеш

Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман станет председателем Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сменив на этом посту Анналену Бербок.

Новым председателем Генеральной Ассамблеи ООН станет глава МИД Бангладеш.
Новым председателем Генеральной Ассамблеи ООН станет глава МИД Бангладеш.

Кандидатуру 72-летнего Рахмана поддержали во время голосования во вторник, 2 июня, в Нью-Йорке представители 99 стран, его соперник, кипрский дипломат Андреас Какурис получил 91 голос, передает dw.com

Рахман, занявший пост министра иностранных дел Бангладеш после выборов в феврале текущего года, возглавит Генассамблею ООН в сентябре, срок его полномочий ограничен одним годом. 45-летняя Анналена Бербок председательствует в ГА ООН с сентября 2025 года. В 2021-2025 годах Бербок была министром иностранных дел в правительстве канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Рахмана с избранием и отметил, что тот вступит в должность в период серьезных глобальных вызовов, в числе которых - вооруженные конфликты, углубляющиеся разногласия между государствами, рост неравенства и климатический кризис.

Высшая должность в Генеральной Ассамблее - крупнейшем органе ООН - имеет главным образом церемониальное значение. Основной задачей председателя Генассамблеи ООН является организация и проведение сессий, а также представительство этого органа. Глава Генассамблеи также может оказывать ограниченное влияние на процессы принятия решений. При этом политические решения ГА ООН зачастую имеют символическое значение и считаются отражением глобальных настроений.

Источник
dw.com logodw
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