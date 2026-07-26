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deschide.md logodeschide
26 Июля 2026, 11:30
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Никушор Дан: F-16 уничтожил еще один беспилотник над водами Румынии

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан в Facebook.

Никушор Дан: F-16 уничтожил еще один беспилотник над водами Румынии.
Никушор Дан: F-16 уничтожил еще один беспилотник над водами Румынии.

По словам главы государства, инцидент произошел в 10:13 над территориальными водами Румынии в районе Сулина — Килия, передает deschide.md

«Поздравляю румынских пилотов и наземные службы с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои задачи. Своими действиями они вносят вклад в защиту национальной территории и безопасность граждан Румынии», — заявил Никушор Дан.

Президент Румынии уточнил, что, согласно расследованию, проводимому Генеральной прокуратурой, беспилотник, сбитый в пятницу утром, относится к типу "Шахед" и использовался Россией для атак на Украину.

В то же время расследование обстоятельств уничтожения беспилотников, сбитых вчера и сегодня, продолжается. Его результаты станут основой для дипломатических шагов Бухареста.

«Дипломатический протест Румынии в адрес Российской Федерации будет основан на результатах этого расследования», — подчеркнул Никушор Дан.

Глава государства осудил неоднократные нарушения воздушного пространства Румынии и назвал такие действия неприемлемыми.

«Недопустимо и неприемлемо, что Российская Федерация продолжает нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского союза. Подобные действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками», — заявил президент Румынии.

Источник
deschide.md logodeschide
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