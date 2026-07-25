Никушор Дан: F-16 сбил второй за сутки беспилотник в небе Румынии.

Очередной БПЛА был сбит в воздушном пространстве Румынии истребителем F-16. Это уже второй подобный случай за последние 24 часа, сообщил президент страны Никушор Дан.

По словам главы государства, инцидент произошел в субботу утром около 08:30, передает libertv.md

«Еще один беспилотник был сбит в воздушном пространстве Румынии в 10 километрах к западу от населенного пункта Сфынту-Георге (дельта Дуная). Аппарат был уничтожен румынским пилотом на истребителе F-16», — написал Никушор Дан в соцсетях.

Этот инцидент произошел спустя всего сутки после аналогичного случая. В пятницу около 11:00 еще один истребитель F-16 ВВС Румынии уничтожил неопознанный летательный аппарат, незаконно вошедший в воздушное пространство страны.

Ранее Никушор Дан заявил, что перехват беспилотников осуществляется в малонаселенных районах, чтобы исключить угрозу для мирных жителей. Сейчас специалисты румынских оборонных ведомств собирают обломки аппаратов и устанавливают их происхождение.