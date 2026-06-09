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Point.md logoPoint
9 Июня 2026, 22:51
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Ник Райнер потребовал доступ к наследству, чтобы оплатить защиту по делу об убийстве родителей

Задержанный по подозрению в убийстве родителей Ник Райнер подал в суд Лос-Анджелеса, чтобы открыть доступ к наследственному фонду. Он хочет получить деньги на оплату своего адвоката.

Ник Райнер потребовал доступ к наследству, чтобы оплатить защиту по делу об убийстве родителей.
Ник Райнер потребовал доступ к наследству, чтобы оплатить защиту по делу об убийстве родителей.

32-летнего сына режиссёра Роба Райнера, известного по фильмам «Когда Гарри встретил Салли» и «Мизери», обвиняют в двух эпизодах убийства первой степени и совершении ещё четырёх тяжких преступлений. Ему грозит смертная казнь, передает independent.co.uk

Тела Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер Райнер обнаружили 14 декабря в их доме в Брентвуде. Эксперты установили, что супруги погибли от множественных ножевых ранений. Полиция арестовала Ника Райнера в тот же день. По версии следствия, он убил отца и мать в ходе ссоры, а после скрылся. Райнер отрицает свою причастность к преступлению. Сейчас мужчина находится под стражей в условиях усиленного надзора. Ранее сын режиссёра публично рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью. В последнее время он жил в гостевом доме на территории родительского поместья.

Согласно условиям траста, родители распределили наследство между Ником, его братом и сестрой. Дети должны забирать половину суммы в 30 лет, а оставшуюся часть — в 35 лет. Ник утверждает, что пока не получил выплат. С февраля фондом, который оценивается в 1,5 млн долларов, распоряжается адвокат Пол Р. Канин. По словам обвиняемого, управляющий каждый раз придумывает новые причины, чтобы не выдавать сбережения. Ник Райнер рассчитывает в судебном порядке получить деньги и потратить их на свою защиту.

Источник
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