Генпрокурор Макидон объяснил происхождение денег «наследством из погреба».

Один из самых заметных эпизодов отчета касается происхождения наличных денег, которые Макидон связывал с наследством от родителей. По его версии, часть сбережений хранилась в погребе, за бочками с вином, передает rupor.md

Макидон проходил внешнюю оценку несколько месяцев. В феврале комиссия не смогла сразу принять единогласное решение, после чего отчет передали на рассмотрение полного состава комиссии.

В опубликованном документе говорится, что у комиссии возникали вопросы к декларациям Макидона, наличным сбережениям, наследству от родителей и покупке квартиры в Кишиневе.

Отдельно комиссия изучала заявленное наследство. Макидон утверждал, что он и его сестра унаследовали 75 тысяч евро. Из этой суммы 55 тысяч евро, по его словам, достались ему, еще 20 тысяч евро сестре.

На слушаниях Макидон объяснил, что деньги хранились не на банковском счету, а дома у родителей. По его словам, наличные лежали в пластиковом пакете, спрятанном в пластиковой емкости для консервации овощей, на полке в погребе, за тремя бочками вина.

Он также заявил, что с детства знал о месте, где родители держали сбережения, но не знал точную сумму. По версии Макидона, родители складывали туда накопления от разных доходов, включая работу отца в Израиле, зарплату матери и выручку от семейного магазина-бара.

Комиссия указала, что не смогла точно подтвердить всю сумму в 75 тысяч евро. При этом она сочла правдоподобным наличие в погребе меньшей суммы, около 47,8 тысячи евро, и допустила, что доля Макидона могла составить примерно 34,9 тысячи евро.

В отчете также рассматривалась покупка квартиры в Кишиневе в декабре 2018 года. Макидон приобрел жилье площадью 65,6 квадратного метра за 34 тысячи евро. У комиссии возникли сомнения в реальной цене сделки, однако доказать занижение стоимости она не смогла.

В итоге комиссия пришла к выводу, что выявленные вопросы не доказывают наличие необоснованного имущества и не достигают уровня серьезного нарушения. Отчет был утвержден единогласно.

Позже Высший совет прокуроров утвердил результаты оценки, а 30 апреля президент Майя Санду подписала указ о назначении Александра Макидона генеральным прокурором.