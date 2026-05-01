theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Мая 2026, 08:12
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Генпрокурор Макидон объяснил происхождение денег «наследством из погреба»

Комиссия по оценке прокуроров в этом месяце опубликовала отчет по Александру Макидону, который после долгой проверки был назначен генеральным прокурором.

Генпрокурор Макидон объяснил происхождение денег «наследством из погреба».
Генпрокурор Макидон объяснил происхождение денег «наследством из погреба».

Один из самых заметных эпизодов отчета касается происхождения наличных денег, которые Макидон связывал с наследством от родителей. По его версии, часть сбережений хранилась в погребе, за бочками с вином, передает rupor.md

Макидон проходил внешнюю оценку несколько месяцев. В феврале комиссия не смогла сразу принять единогласное решение, после чего отчет передали на рассмотрение полного состава комиссии.

В опубликованном документе говорится, что у комиссии возникали вопросы к декларациям Макидона, наличным сбережениям, наследству от родителей и покупке квартиры в Кишиневе.

Отдельно комиссия изучала заявленное наследство. Макидон утверждал, что он и его сестра унаследовали 75 тысяч евро. Из этой суммы 55 тысяч евро, по его словам, достались ему, еще 20 тысяч евро сестре.

На слушаниях Макидон объяснил, что деньги хранились не на банковском счету, а дома у родителей. По его словам, наличные лежали в пластиковом пакете, спрятанном в пластиковой емкости для консервации овощей, на полке в погребе, за тремя бочками вина.

Он также заявил, что с детства знал о месте, где родители держали сбережения, но не знал точную сумму. По версии Макидона, родители складывали туда накопления от разных доходов, включая работу отца в Израиле, зарплату матери и выручку от семейного магазина-бара.

Комиссия указала, что не смогла точно подтвердить всю сумму в 75 тысяч евро. При этом она сочла правдоподобным наличие в погребе меньшей суммы, около 47,8 тысячи евро, и допустила, что доля Макидона могла составить примерно 34,9 тысячи евро.

В отчете также рассматривалась покупка квартиры в Кишиневе в декабре 2018 года. Макидон приобрел жилье площадью 65,6 квадратного метра за 34 тысячи евро. У комиссии возникли сомнения в реальной цене сделки, однако доказать занижение стоимости она не смогла.

В итоге комиссия пришла к выводу, что выявленные вопросы не доказывают наличие необоснованного имущества и не достигают уровня серьезного нарушения. Отчет был утвержден единогласно.

Позже Высший совет прокуроров утвердил результаты оценки, а 30 апреля президент Майя Санду подписала указ о назначении Александра Макидона генеральным прокурором.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте