UBS: Миллениалы и поколение X унаследуют от родителей активы на $83,5 трлн.

В ближайшие 20 лет в мире будет происходить передача рекордного объема наследства на общую сумму $83,5 трлн.

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные швейцарского инвестиционного банка UBS.

«Мир вступает в исторический период перераспределения богатства между поколениями»,— заявили аналитики UBS. Ожидается, что только в семьях миллиардеров к 2040 году будет осуществлен переход наследства на общую сумму $6,9 трлн.

Наследство будут передавать в основном представители поколения бебибумеров (годы рождения 1946–1964), а также старшая часть поколения X (годы рождения 1965–1980). Соответственно, наследовать активы будут дети этих поколений — более младшие представители поколения X и/или поколения Y/миллениалов (годы рождения 1981–1997).

«Первое поколение было создателями,— цитирует CNBC главу консалтинговой компании Legacy Wealth Advisors Элизабет Харт.— Их состояние, как правило, связано с одним классом активов, в котором они глубоко разбираются,— часто это семейный бизнес или акции крупных / местных компаний. Молодые же наследники, как правило, рассматривают богатство в более широком понимании. Они больше открыты к диверсифицированным инвестициям в различные классы активов и рынки».

Опрос управляющей компании Natixis Investment Managers показал, что больше половины миллениалов (53%) намерены инвестировать в частные активы. Они также чаще обсуждают криптовалюты с консультантами (62%), а 44% планируют увеличить или начать инвестиции в криптовалюты в течение следующего года. Молодое поколение также, похоже, спокойнее относится к рискам. Natixis обнаружила, что 78% опрошенных миллениалов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона готовы рискнуть, чтобы получить доходность выше среднерыночной, по сравнению с 38% бебибумеров, готовых рисковать ради достижения успеха.