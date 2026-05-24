Генпрокурор о скандале вокруг €75 тыс., найденных в подвале: Кампания по очернению.

Он заявил, что понимает недоверие общества на фоне многочисленных случаев коррупции и необоснованного обогащения в системе юстиции, передает logos-pres.md

«То, что прокурор нашёл 75 тысяч евро в доме своих родителей, может показаться невероятным. Даже если правда заключается в том, что мои родители много работали, откладывали деньги и хранили их таким образом, а мы нашли их после их смерти, сегодня очень трудно донести правду после стольких лет лжи. Эти деньги не были секретом — и я, и моя сестра много лет знали об их существовании и месте хранения, поскольку это были сбережения наших родителей, накопленные к моменту их смерти в возрасте 53 и 56 лет соответственно. Мой отец занимался различной деятельностью: экспортом яблок в Российскую Федерацию, импортом автомобилей из Германии и Польши, официально работал в Израиле, а вместе с матерью они основали и управляли индивидуальным предприятием, которое действовало с 1995 года и до их смерти», — заявил прокурор.

По его словам, деньги были отражены в декларации о доходах и имуществе ещё в 2018 году — в период получения наследства, задолго до начала процедуры внешней проверки в его отношении. В то же время Макидон считает, что волна критики и иронии в публичном пространстве направлена на дискредитацию прокуратуры и подрыв реформ в системе юстиции.

«Я понимаю, что люди требуют как можно больше подробностей, чтобы разобраться, но сколько бы личных семейных деталей я ни раскрыл, сколько бы ни повторял, что это правда и что моя сестра может это подтвердить, это не убедит тех, кто уже всё для себя решил. И, с другой стороны, ничто не остановит кампанию по очернению, которая началась с целью ударить не столько по мне, сколько по прокуратуре, и подорвать тот прогресс, который достигается в системе юстиции после многих лет ожиданий», — говорится в сообщении, опубликованном Макидоном в социальных сетях.

Напомним, 30 апреля президент Майя Санду подписала указ о назначении Александру Макидон на должность генерального прокурора. До этого он почти год исполнял обязанности главы учреждения.