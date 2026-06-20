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gazeta.ru logogazeta
21 Июня 2026, 09:49
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Нидерланды разгромили Швецию на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов одержала уверенную победу над национальной командой Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 по футболу.

Нидерланды разгромили Швецию на ЧМ-2026.
Нидерланды разгромили Швецию на ЧМ-2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском Хьюстоне, завершилась с результатом 5:1. В составе победившей команды отличились Брайан Бробби, который оформил дубль на 5-й и 17-й минуте, Коди Гакпо, который забил дважды — на 47-й и 54-й минутах, и Крисенсио Саммервилл (89-я минута). Единственный гол у Швеции оформил Энтони Эланга на 59-й минуте, передает gazeta.ru

В третьем туре Нидерланды сыграют с Тунисом 26 июня, начало матча — 2:00. Швеция сразится с Японией в тот же день, матч также начнется в 2:00.

Сборные Швеции и Нидерландов играют в группе F вместе с национальными командами Японии и Туниса, которые играют свой матч второго тура мундиаля 21 июня. После этой победы Нидерланды возглавили свою группу с 4 очками, Швеция идет второй — 3 очка.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Источник
gazeta.ru logogazeta
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