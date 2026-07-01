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1 Июля 2026, 09:06
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Нетаньяху: Войны на Ближнем Востоке не закончатся никогда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что войны страны против Ирана, «Хамаса» и «Хезболлы» не завершены. По его словам, Израиль сильнее, чем когда-либо, и имел большие успехи на этих фронтах.

Нетаньяху: Войны на Ближнем Востоке не закончатся никогда.
Нетаньяху: Войны на Ближнем Востоке не закончатся никогда.

«Это никогда не закончится. Если вы хотите жить на Ближнем Востоке — и во всем мире, — вы должны быть очень сильными»,— сказал Нетаньяху, цитирует timesofisrael.com

Как отметил премьер Израиля, вооруженные силы страны значительно ослабили противников. «Нам нужно разобраться с остатками иранской оси и воспользоваться возможностями для заключения мирных соглашений»,— добавил он.

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта. Документ предусматривает частичный вывод израильских войск с территории Ливана, а также разоружение группировок, в числе которых «Хезболла».

Лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал документ унижением и отказом от суверенитета. Менее чем через 24 часа после подписания документа Израиль нанес удар по южной части Ливана.

Источник
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