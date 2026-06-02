dw.com logodw
2 Июня 2026, 08:29
Axios: Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху за удары по Ливану

После ударов Армии обороны Израиля по Бейруту Дональд Трамп нецензурно отчитал Биньямина Нетаньяху. Президент США назвал премьер-министра "сумасшедшим" из-за срыва перемирия на Ближнем Востоке, пишет Axios.

Президент США Дональд Трамп нецензурно отчитал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в телефонном разговоре за срыв перемирия на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, кроме прочего, республиканец назвал израильского лидера "сумасшедшим", передает dw.com

Во время звонка Трамп также заявил, что помог израильскому премьер-министру избежать тюремного заключения по делу о коррупции. Он также отметил, что из-за ударов по Ливану Нетаньяху "все ненавидят" - и это может привести его страну к еще большей международной изоляции, пишет Axios.

Трампа беспокоят жертвы среди гражданского населения

1 июня Нетаньяху приказал нанести удары по южным пригородам Бейрута, обосновав их необходимость обострением конфликта с исламистской группировкой "Хезболлах", которую поддерживают власти Ирана. Накануне Нетаньяху также расширил наземную операцию в Ливане после ударов "Хезболлах" по северным районам Израиля.

Как рассказали источники Axios, близкие к администрации США, во время звонка глава Белого дома выразил беспокойство количеством жертв среди гражданского населения в Ливане, а также сносом жилых домов для операции по убийству нескольких командиров "Хезболлах".

Трамп: Переговоры с Ираном продолжаются 

На фоне израильских ударов по целям в Ливане иранское агентство Tasnim, аффилированное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), заявило о приостановке переговоров Тегерана с Вашингтоном через посредников. Власти Ирана считают, что Ливан входит в число условий перемирия с США, но боевые действия там продолжаются "на всех фронтах", следует из сообщения агентства.

Трамп опроверг заявления о прекращении переговоров и подчеркнул, что они "продолжаются быстрыми темпами". В публикации в соцсети Truth Social президент США рассказал, что договорился с Израилем и Ливаном о прекращении взаимных ударов и таким образом обеспечил продолжение переговоров.

Источник
