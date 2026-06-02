Нетаньяху сравнил спор с Трампом с семейными разногласиями.

Он сравнил спор с семейными разногласиями.

«Иногда, как и в лучших семьях, у нас возникают такие тактические разногласия. Мы всегда находим способ их разрешить. Мы можем не соглашаться утром, а к вечеру у нас уже есть общее решение»,— сказал Нетаньяху в эфире телеканала CNBC

Сам Дональд Трамп заявлял, что обругал Биньямина Нетаньяху из-за планов по бомбардировке Бейрута. 25 мая израильский премьер объявил об усилении ударов по ливанской шиитской группировке «Хезболла», спонсируемой Ираном. По данным Axios, Дональд Трамп опасался, что действия израильского премьера сорвут переговоры США с Ираном. Axios писал, что после телефонного разговора Израиль отказался от планов бомбить Бейрут.