8 Июня 2026, 21:15
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Нетаньяху: Израиль воспользуется правом на самооборону при ударах Ирана и "Хезболлы"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сохраняет за собой полное право на самооборону и готова жестко реагировать на любые угрозы со стороны ливанского движения "Хезболлах".
Об этом он заявил в своем обращении, которые транслировалось на гостелевидении, передает report.az
По его словам, Иран и поддерживаемая им группировка "Хезболлах" ослабли, а удары по территории Израиля прекратились.
При этом он добавил, что если Иран и "Хезболла" возобновят удары по Израилю, власти ответят решительно и воспользуются правом на самооборону.
Израильский премьер также подчеркнул, что борьба с Ираном и "Хезболой" еще не окончена.