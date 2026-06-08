theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
report.az logoreport
8 Июня 2026, 21:15
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Нетаньяху: Израиль воспользуется правом на самооборону при ударах Ирана и "Хезболлы"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сохраняет за собой полное право на самооборону и готова жестко реагировать на любые угрозы со стороны ливанского движения "Хезболлах".

Нетаньяху: Израиль воспользуется правом на самооборону при ударах Ирана и &#34;Хезболлы&#34;.
Нетаньяху: Израиль воспользуется правом на самооборону при ударах Ирана и "Хезболлы".

Об этом он заявил в своем обращении, которые транслировалось на гостелевидении, передает report.az

По его словам, Иран и поддерживаемая им группировка "Хезболлах" ослабли, а удары по территории Израиля прекратились.

При этом он добавил, что если Иран и "Хезболла" возобновят удары по Израилю, власти ответят решительно и воспользуются правом на самооборону.

Израильский премьер также подчеркнул, что борьба с Ираном и "Хезболой" еще не окончена.

Источник
report.az logoreport
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте