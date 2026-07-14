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14 Июля 2026, 22:57
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В Турции выдали международный ордер на арест Нетаньяху

11-й Высший уголовный суд Стамбула постановил выдать международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с перехватом Тель-Авивом флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа.

В Турции выдали международный ордер на арест Нетаньяху.
В Турции выдали международный ордер на арест Нетаньяху.

Суд решил выдать красное уведомление Интерпола в отношении израильского премьера, передает hurriyetdailynews.com

Речь идет о гуманитарной флотилии Global Sumud Flotilla (GSF), пытавшейся доставить помощь в Газу. В апреле прокуратура Стамбула объявила об обвинительном заключении против 35 человек, включая Нетаньяху, в связи с вооруженным захватом судов флотилии. Ведомство потребовало приговорить каждого к пожизненному заключению и тюремным срокам — от 1102 лет и 9 месяцев до 4596 лет. Прокуратура сочла, что действия Израиля представляли собой «явное и грубое нарушение основополагающих норм международного права и сопровождались принудительной остановкой судов, задержанием гражданских лиц с применением силы и насилия, физическим насилием, а также обращением, несовместимым с человеческим достоинством».

Помимо Нетаньяху среди фигурантов министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник Йоав Галант, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, начальник Генерального штаба Эяль Замир и другие.

Им вменяются в вину «преступления против человечности», «геноцид», «лишение свободы», «умышленное причинение телесных повреждений», «истязания», «разбой», «уничтожение или повреждение имущества» и «захват транспортного средства».

Израильская сторона отвергает обвинения. «Едва ли проходит день без Эрдогана, призывающего к уничтожению Израиля. Мы очень серьезно относимся к этим словам, потому что, если есть что-то, что мы узнали из истории нашего народа, так это то, что когда кто-то говорит, что намерен уничтожить вас, вы должны воспринимать их всерьез», — сказал Нетаньяху в июне.

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