СМИ: Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана.

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод израильских войск из Сирии и передислоцировать силы из Ливана.

Американский лидер озвучил это предложение во время телефонного разговора, сообщили американские и израильские официальные лица во вторник, 14 июля, передает nv.ua со ссылкой на axios.com

По словам американского чиновника, Трамп заявил Нетаньяху, что присутствие израильских военных на сирийской территории создает напряженность и может привести к эскалации.

«Они не хотят, чтобы вы там находились. Вам следует передислоцировать войска», — сказал Трамп Нетаньяху, по словам американского чиновника, который также добавил, что это касается и Ливана.

В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что «со своей стороны премьер-министр подчеркнул необходимость создания зон безопасности вдоль границ Израиля».

По данным издания, телефонный разговор Трампа и Нетаньяху состоялся на следующий день после встречи президента США с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа на полях саммита НАТО в Турции.

Требования Трампа усиливают давление на израильского премьера. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время контролирует значительные территории на юге Ливана и юге Сирии. Правительство Израиля утверждает, что такое присутствие необходимо для предотвращения повторения нападения, подобного атаке 7 октября 2023 года.

Высокопоставленные представители израильского правительства выступают за бессрочный контроль над этими территориями, а некоторые даже призывают к созданию там еврейских поселений.

Администрация Трампа в течение нескольких месяцев пыталась добиться заключения нового соглашения о безопасности между Израилем и Сирией, но в итоге пришла к выводу, что Нетаньяху не готов пойти на уступки, которых от него ожидал Вашингтон. По словам американских официальных лиц, в число таких уступок входил постепенный вывод ЦАХАЛа с сирийской территории, занятой Израилем после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

В последние недели на юге Сирии произошло несколько инцидентов, в ходе которых сирийские граждане протестовали против присутствия ЦАХАЛа и вступали в столкновения с израильскими военными.

Во вторник, 14 июля, американские посредники встретились в Риме с израильскими и ливанскими дипломатами, чтобы обсудить выполнение рамочного соглашения, подписанного сторонами несколько недель назад.

В соответствии с этим соглашением Израиль обязался вывести войска из двух «пилотных зон» на юге Ливана, которые в настоящее время находятся под его контролем, и разрешить развертывание там ливанской армии.

Тем не менее, ЦАХАЛ до сих пор не покинул эти две территории. Правительство Ливана требует начать этот процесс и настаивает на четком графике дальнейшего вывода войск.

Израильские официальные лица утверждают, что хотят сначала убедиться в том, что «пилотные зоны» очищены от оружия и военной инфраструктуры Хезболлы, прежде чем переходить к другим районам. В Ливане же полагают, что оценивать это должны американские военные.

В Белом доме отказались комментировать эту информацию, однако и не опровергли её.