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21 Июня 2026, 09:25
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Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на Ливан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ армии прекратить удары по Ливану.

Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на Ливан.
Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на Ливан.

Об этом сообщает израильский телеканал N12. По его информации, решение было принято после консультаций с США.

Власти Израиля распорядились, что военнослужащие ЦАХАЛа продолжат удерживать «желтую линию» на юге Ливана и пока не будут отступать.

19 июня Израиль и ливанская организация «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня и нанесла удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливана, заявили в ЦАХАЛе.

После ударов израильской армии по Ливану власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) в свою очередь заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.

Источник
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