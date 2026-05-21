Усатый: В Нацармии избили двоих солдат, один из них в реанимации.

Один из пострадавших находится в реанимации с переломом челюсти. Об этом сообщил вице-председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Ренато Усатый, передает realitatea.md

«Правоохранительные органы провели проверку и нашли этого молодого человека. И знаете, что произошло? По его словам, на него обрушился настоящий кирпичный дождь — камни падали с разных сторон одновременно. Сегодня ночью, около трёх часов, его уже доставили сюда, в Кишинёв. Речь идёт о Второй моторизованной бригаде, расположенной на улице Панфилова. Молодой человек, который находится на военной службе всего несколько месяцев, был доставлен в больницу», — заявил Усатый.

В Министерстве обороны пока не прокомментировали инцидент.