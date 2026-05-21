theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
21 Мая 2026, 12:06
4 151
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Представители Министерства обороны подтвердили случаи насилия в армии

О двух серьезных инцидентах в Национальной армии сообщил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

Представители Министерства обороны подтвердили случаи насилия в армии.
Представители Министерства обороны подтвердили случаи насилия в армии.

По его словам, двое военнослужащих были госпитализированы в тяжёлом состоянии, после того как, предположительно, подверглись нападению со стороны сослуживцев. Усатый утверждает, что один из пострадавших находится в реанимации с переломом челюсти. 

Представители Минобороны подтвердило информацию, озвученную Усатым, добавив, что по данным инцидентам проводятся проверки. 

«В связи с информацией, появившейся в онлайн-пространстве, о случаях, в которых двое военнослужащих срочной службы якобы были физически избиты другими военнослужащими срочной службы, сообщаем следующее: оба случая произошли 15 мая и соответственно 19 мая. Военная полиция инициировала внутренние расследования для установления обстоятельств инцидентов», - сказано в заявлении Минобороны, цитирует realitatea.md

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте