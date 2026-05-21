Представители Министерства обороны подтвердили случаи насилия в армии
О двух серьезных инцидентах в Национальной армии сообщил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.
По его словам, двое военнослужащих были госпитализированы в тяжёлом состоянии, после того как, предположительно, подверглись нападению со стороны сослуживцев. Усатый утверждает, что один из пострадавших находится в реанимации с переломом челюсти.
Представители Минобороны подтвердило информацию, озвученную Усатым, добавив, что по данным инцидентам проводятся проверки.
«В связи с информацией, появившейся в онлайн-пространстве, о случаях, в которых двое военнослужащих срочной службы якобы были физически избиты другими военнослужащими срочной службы, сообщаем следующее: оба случая произошли 15 мая и соответственно 19 мая. Военная полиция инициировала внутренние расследования для установления обстоятельств инцидентов», - сказано в заявлении Минобороны, цитирует realitatea.md