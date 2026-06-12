12 Июня 2026, 16:38
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Нетаньяху: Пока я премьер-министр, у Ирана не будет ядерного оружия
Израиль не допустит создания Ираном ядерного оружия. Об этом написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в соцсети "Х".
"Пока я премьер-министр Израиля - у Ирана не будет ядерного оружия", - написал он, передает report.az
Нетаньяху отметил, что президент США Дональд Трамп полностью солидарен с ним в этом вопросе.
"Уже более 30 лет я стою в авангарде международной борьбы против ядерной программы Ирана. Если бы не эта борьба, у Ирана давным-давно были бы атомные бомбы для уничтожения Израиля. <...> Пока я премьер-министр Израиля, этого не произойдет", - заключил Нетаньяху.