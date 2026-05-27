27 Мая 2026, 20:30
Трамп исключил смягчение санкций против Ирана в обмен на отказ от обогащения урана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен ослаблять санкции в отношении Ирана в обмен на отказ Тегерана от обогащенного урана.
"Нет, это совсем не так. Никакого ослабления санкций, нет", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о возможных условиях сделки, передает report.az
Он также отметил, что Иран не получит смягчения санкций в обмен на отказ от программы обогащения урана.