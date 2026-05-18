18 Мая 2026, 11:38
1 971
Иран пригрозил уничтожить базы США в Персидском заливе

Военные базы США в южной части Персидского залива «будут деактивированы», заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрагим Зольфагари. Он пообещал, что иранские власти «построят новый порядок».

«За последние 24 часа ВМС КСИР не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы»,— сказал Зольфагари, сообщает Fox News.

В конце февраля Иран закрыл проход через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. Блокада пролива оказывает негативное влияние на мировые энергетические рынки: цена на нефть остается около $100 за баррель, и многие страны испытывают растущий дефицит топлива. США в ответ блокируют иранские порты, чтобы лишить Тегеран доходов.

