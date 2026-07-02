Нетаньяху: Израиль готов отказаться от финансовой помощи США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 1 июля, что хочет прекратить американскую финансовую помощь Израилю «уже в этом году».

Выступая на пресс-конференции, он подчеркнул, что экономика страны сейчас достаточно сильна, чтобы существовать без помощи США, сообщает news18.com

Биньямин Нетаньяху сравнил американскую помощь с «социальным пособием», добавив, что оно теперь не нужно. «Наша экономика больше не является малой экономикой, мы можем финансировать эту долю процента нашего ВВП, которую получаем от Соединенных Штатов»,— сказал премьер-министр.

Помимо этого Биньямин Нетаньяху одновременно сделал несколько заявлений по поводу региональной безопасности. Он выступил против создания палестинского государства. Комментируя военные действия Израиля против Ирана, Нетаньяху заявил: «Мы дважды вторгались в Иран, чтобы спастись от уничтожения. Если потребуется, будет и третий раз». Кроме того, премьер-министр сообщил, что израильские войска останутся в Ливане до тех пор, пока будут считать «Хезболлу» угрозой.