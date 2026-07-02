theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
2 Июля 2026, 08:26
3 416
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Нетаньяху: Израиль готов отказаться от финансовой помощи США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 1 июля, что хочет прекратить американскую финансовую помощь Израилю «уже в этом году».

Нетаньяху: Израиль готов отказаться от финансовой помощи США.
Нетаньяху: Израиль готов отказаться от финансовой помощи США.

Выступая на пресс-конференции, он подчеркнул, что экономика страны сейчас достаточно сильна, чтобы существовать без помощи США, сообщает news18.com

Биньямин Нетаньяху сравнил американскую помощь с «социальным пособием», добавив, что оно теперь не нужно. «Наша экономика больше не является малой экономикой, мы можем финансировать эту долю процента нашего ВВП, которую получаем от Соединенных Штатов»,— сказал премьер-министр.

Помимо этого Биньямин Нетаньяху одновременно сделал несколько заявлений по поводу региональной безопасности. Он выступил против создания палестинского государства. Комментируя военные действия Израиля против Ирана, Нетаньяху заявил: «Мы дважды вторгались в Иран, чтобы спастись от уничтожения. Если потребуется, будет и третий раз». Кроме того, премьер-министр сообщил, что израильские войска останутся в Ливане до тех пор, пока будут считать «Хезболлу» угрозой.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте