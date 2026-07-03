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epravda.com.ua logoepravda
3 Июля 2026, 21:57
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Нефть может подешеветь до $60 к концу года

Citigroup прогнозирует, что цена на нефть марки Brent может упасть до 60 долларов за баррель к концу года, поскольку перебои в Ормузском проливе ослабевают, а рынок нефти вновь сосредотачивается на избытке предложения.

Нефть может подешеветь до $60 к концу года.
Нефть может подешеветь до $60 к концу года.

"Фундаментальные факторы быстро вновь выходят на первый план. Судоходные потоки нормализуются, китайские покупатели держатся в стороне, физические рынки нефти резко ослабли, а запасы сократились значительно меньше, чем ожидалось", — заявили аналитики, передает epravda.com.ua со ссылкой на bloomberg.com

Возобновление движения через Ормуз увеличивает краткосрочное предложение после того, как нефтеперерабатывающие компании уже успели найти альтернативные источники поставок. Из-за этого цена на нефть марки Brent во втором квартале упала на 30% и потеряла все достижения, полученные во время конфликта.

Эксперты предупреждают, что первый этап нормализации будет нестабильным, пока судоходные маршруты возвращаются к привычному режиму, страховые рынки адаптируются, а логистические ограничения постепенно исчезают.

Пессимистичные прогнозы дают и другие банки. Goldman Sachs ожидает возвращения мирового рынка нефти к профициту, а Morgan Stanley дважды за последние недели снижал свои нефтяные прогнозы из-за риска избытка предложения.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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