Кувейт прорвал нефтяную блокаду в Ормузе двумя "секретными" супертанкерами
Запасы нефти в Кувейте резко сократились после того, как два супертанкера класса Very Large Crude Carrier (VLCC) вывезли нефть через Ормузский пролив с выключенными транспондерами.
По данным Kpler, это стал первый крупный экспорт нефти из Кувейта за более чем два месяца, поскольку его поставки были ограничены после того, как Иран фактически закрыл пролив после начала войны с Ираном 28 февраля, передает epravda.com.ua
Запасы сырой нефти на терминале Mina Al Ahmadi сократились более чем на 7 млн баррелей в период с 29 мая по 4 июня, сообщила Kpler.
Данные Kpler показали, что два VLCC зашли к причалам Mina Al Ahmadi в конце мая — начале июня.
По данным Kpler, танкеры отключили сигналы Automatic Identification System (AIS) более чем на неделю во время погрузки. Оба судна ранее также отключали транспондеры в Оманском заливе.
В апреле Кувейт объявил форс-мажор в отношении поставок сырой нефти и нефтепродуктов после блокады Ормузского пролива.