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31 Июля 2026, 21:28
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Нефть дорожает на торгах из-за ограничений судоходства в Персидском заливе

Стоимость нефти начала расти в ходе пятничных торгов, поскольку участники рынка анализируют объемы транспортировки сырья по ключевым морским путям, а также следят за развитием ситуации в отношениях между США и Ираном.

Нефть дорожает на торгах из-за ограничений судоходства в Персидском заливе.
Нефть дорожает на торгах из-за ограничений судоходства в Персидском заливе.

«Рынок прекратил ориентироваться на динамику военных действий и сосредоточил внимание на информации о морских поставках сырья», - подчеркивает аналитик SEB Research Оле Хвалбю, передает media.az

Как сообщает Интерфакс, стоимость сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 14:40 достигла 90,19 доллара за баррель, что на 1,16 доллара (1,3%) превышает уровень закрытия предыдущей торговой сессии.

Сентябрьские фьючерсы на нефть сорта WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному моменту прибавили в стоимости 1,19 доллара (1,42%) и достигли отметки 84,78 доллара за баррель.

Между тем агентство Fars сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал два танкера, предпринявших попытку пройти через Ормузский пролив.

Согласно данным аналитической платформы Kpler, два супертанкера класса VLCC с нефтью из Персидского залива все-таки преодолели пролив, несмотря на то что судоходство по нему в целом остается ограниченным. При этом через Баб-эль-Мандебский пролив днем ранее было зафиксировано прохождение 29 нефтеналивных судов.

Иранские средства массовой информации указывают, что Тегеран ведет переговоры с Оманом о совместном регулировании морского движения в акватории Ормузского пролива.

Тем временем Саудовская Аравия предложила сформировать оборонительную коалицию с участием нескольких десятков государств для обеспечения безопасности судоходства в акватории Красного моря, и ряд стран ближневосточного региона уже подтвердили готовность присоединиться к этой инициативе, сообщает издание The National.

По итогам июля стоимость нефти Brent увеличилась почти на 24%, WTI - на 22%.

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