Нефть подорожала на 6 долларов из-за нового риска блокады Ормуза.

Сообщение появилось после того, как Иран и США обменялись ударами, а Израиль приказал войскам продвинуться дальше в Ливан в борьбе с поддерживаемой Тегераном группировкой "Хезболла", передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Фьючерсы на Brent выросли на $6,02, или 6,6%, до $97,14 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть подорожали на $6,68, или 7,7%, до $94,04 за баррель.

За май Brent и WTI потеряли около 19% и 17% соответственно. Для обоих контрактов это стало самым значительным месячным падением в абсолютном выражении с марта 2020 года, когда пандемия COVID-19 резко сократила спрос на энергоносители.

Мировые фондовые рынки в понедельник держались вблизи рекордных максимумов, поскольку бум ИИ продолжал поддерживать спрос. Нефть часто торгуется в одном направлении с другими рисковыми активами, в частности с акциями.

Боевые действия на Ближнем Востоке после того, как Вашингтон в пятницу принимал израильско-ливанские мирные переговоры, ослабили надежды на то, что США и Иран в скором времени могут объявить о продлении прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что в ближайшее время примет решение по предложенному соглашению о продлении прекращения огня, объявленного в начале апреля.