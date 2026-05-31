ЕС рассматривает возможность временной приостановки ценового ограничения на нефть из РФ.

Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет eurointegration.com.ua

В прошлом году ЕС утвердил динамический механизм, чтобы гарантировать, что ценовой лимит автоматически устанавливается каждые шесть месяцев на 15% ниже средней рыночной цены на российскую нефть марки Urals. Текущий ценовой порог составляет 44,1 доллара за баррель, и его пересмотр запланирован на конец лета.

Согласно этому лимиту, европейским компаниям запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, которая продается по цене выше установленного порога.

Цены на нефть стремительно выросли в результате войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива. Во время следующего пересмотра ценового ограничения в июле уровень, вероятно, вырастет как минимум до 65 долларов, что превышает предыдущий порог в 60 долларов, установленный совместно G7, сообщили источники на условиях анонимности.

Замораживание позволит сохранить ценовой лимит на текущем уровне.

Другие рассматриваемые варианты включают приостановку динамического и автоматического повышения до конца года ввиду исключительных обстоятельств на Ближнем Востоке или ограничение любого повышения до 60 долларов в соответствии с уровнем G7, отметили источники.

Этот шаг станет частью последнего пакета санкций ЕС, 21-го по счету со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. ЕС намерен окончательно согласовать и официально предложить пакет новых мер в начале июня. Послы государств-членов ЕС были проинформированы об этих планах на прошлой неделе.

В новый 21-й пакет санкций Европейского союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского "теневого флота".

Напомним, что 20-й пакет санкций против России, утвержденный странами ЕС 23 апреля, содержит ограничения против "теневого флота", лиц и предприятий, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, а также закладывает основу для дальнейшего запрета на морские услуги для поставок российской нефти.