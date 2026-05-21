Хаменеи запретил вывозить из Ирана высокообогащенный уран
Аятолла Моджтаба Хаменеи запретил вывозить из Ирана высокообогащенный уран, сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских источников.
Именно вывоз урана из страны был одним из ключевых условий США для соглашения о прекращении войны, сообщает Bild.
Президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтон готов к новым ударам, если Тегеран не согласится на сделку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявлял CBS, что будет считать войну завершенной только после вывоза обогащенного урана из Ирана, прекращения поддержки союзных Тегерану группировок и отказа Ирана от производства баллистических ракет.
По оценке Международного агентства по атомной энергии, в июне 2025 года у Ирана было 440 килограмм урана, обогащенного до 60%. Тегеран много лет отвергает обвинения в стремлении создать ядерное оружие и утверждает, что уран нужен только для медицинских целей и исследовательского реактора.