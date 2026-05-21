theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bild
21 Мая 2026, 18:32
3 245
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Хаменеи запретил вывозить из Ирана высокообогащенный уран

Аятолла Моджтаба Хаменеи запретил вывозить из Ирана высокообогащенный уран, сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских источников.

Хаменеи запретил вывозить из Ирана высокообогащенный уран.
Хаменеи запретил вывозить из Ирана высокообогащенный уран.

Именно вывоз урана из страны был одним из ключевых условий США для соглашения о прекращении войны, сообщает Bild.

Президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтон готов к новым ударам, если Тегеран не согласится на сделку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявлял CBS, что будет считать войну завершенной только после вывоза обогащенного урана из Ирана, прекращения поддержки союзных Тегерану группировок и отказа Ирана от производства баллистических ракет.

По оценке Международного агентства по атомной энергии, в июне 2025 года у Ирана было 440 килограмм урана, обогащенного до 60%. Тегеран много лет отвергает обвинения в стремлении создать ядерное оружие и утверждает, что уран нужен только для медицинских целей и исследовательского реактора.

Источник
bild
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте