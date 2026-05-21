Хаменеи запретил вывозить из Ирана высокообогащенный уран.

Именно вывоз урана из страны был одним из ключевых условий США для соглашения о прекращении войны, сообщает Bild.

Президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтон готов к новым ударам, если Тегеран не согласится на сделку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявлял CBS, что будет считать войну завершенной только после вывоза обогащенного урана из Ирана, прекращения поддержки союзных Тегерану группировок и отказа Ирана от производства баллистических ракет.

По оценке Международного агентства по атомной энергии, в июне 2025 года у Ирана было 440 килограмм урана, обогащенного до 60%. Тегеран много лет отвергает обвинения в стремлении создать ядерное оружие и утверждает, что уран нужен только для медицинских целей и исследовательского реактора.