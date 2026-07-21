Нацбанк Румынии считает, что в стране слишком дешёвая недвижимость.

Недвижимость в Румынии по состоянию на июнь 2026 года недооценена, тем не менее, продажи падают.

Эта информация содержится в отчете Национального банка Румынии, пишет logos-pres.md

«Цены на жилье находятся ниже уровня экономических фундаментальных показателей как на национальном уровне, так и в Бухаресте. Независимо от методологии, используемой для оценки степени переоценки или недооценки, результаты последовательно указывают на недооценку рынка жилой недвижимости. Это свидетельствует о том, что текущие цены по-прежнему находятся ниже уровня, оправданного фундаментальными экономическими показателями», — утверждает регулятор.

При этом «дисбаланс между спросом и предложением в сочетании с изменениями в налогообложении и общей экономической ситуацией привели к замедлению активности торговли на рынке жилой недвижимости. Так, в 2025 году количество сделок с недвижимостью сократилось на 5,4%, в то время как в первые три месяца 2026 года было зафиксировано более выраженное снижение — на 17,1% в годовом исчислении, причем аналогичная динамика наблюдалась как в Бухаресте (-16,6%), так и в остальной части страны (-17,4%)», констатирует Национальный банк Румынии.