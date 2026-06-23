Эксперт: За продажу квартиры с прибылью в 500 000 леев налог вырастет с 30 до 75 тысяч.

Новые квартиры могут подорожать уже со следующего года, если вступят в силу положения проекта Закона о бюджетно-налоговой политике.

По мнению экспертов, рост цен приведёт к стагнации рынка недвижимости, поскольку спрос снизится. Кроме того, введение 15-процентного налога на доход от продажи жилья также станет фактором удорожания. Власти утверждают, что рост цен не будет столь значительным, а сама мера необходима для борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости, сообщает tvrmoldova.md

Среди наиболее спорных положений проекта бюджетно-налоговой политики на 2027 год:

отмена 50-процентного освобождения от налога на прирост капитала;

введение налога в размере 15% на разницу между ценой продажи и покупки недвижимости;

ограничение налоговой льготы для основного места жительства;

отмена освобождения от НДС при сдаче жилья в аренду.

Эксперт по недвижимости Кристина Булай считает, что последствия для рынка будут серьёзными.

«Если первичный рынок вырастет на 20%, то вторичный рынок, по нашим оценкам, подорожает на 5–7%. По сравнению с прошлым годом продажи уже сократились на 80%. Если этот закон будет принят, рынок недвижимости войдёт в стагнацию, количество сделок снизится. Продавцы недвижимости будут вынуждены платить налог более чем в два раза выше, если получают прибыль от продажи», — заявила она.

В качестве примера приводится квартира, купленная за 1 млн леев и проданная за 1,5 млн леев. Прибыль составит 500 тысяч леев. Сейчас налог с этой суммы составляет около 30 тысяч леев благодаря действующим льготам. После реформы продавец должен будет заплатить государству уже 75 тысяч леев — по ставке 15% и без действующей льготы.

Ещё одно изменение затронет владельцев жилья, которые проживают в нём более трёх лет и захотят его продать. Сейчас разница между ценой покупки и продажи такого жилья налогом не облагается. С 2027 года предлагается облагать налогом сумму прироста стоимости, превышающую 1 миллион леев.

Экономический эксперт Марин Господаренко считает, что борьба со спекуляциями оправдана, но новые правила могут затронуть и добросовестных владельцев.

«Государство вправе бороться со спекуляциями и повторяющимися сделками, замаскированными под продажу основного жилья. Но неправильно применять ту же логику к человеку, который много лет жил в этой квартире, имеет регистрацию по месту жительства, покупал жильё в кредит, платил высокие банковские проценты и нёс значительные сопутствующие расходы — нотариальные, налоговые и другие. Да, он продаёт жильё дороже, но и новое жильё, которое ему придётся покупать, тоже стало дороже. Если государство заберёт часть этой разницы в виде налога, это может снизить его возможность приобрести новое жильё», — отметил эксперт.

Один из авторов проекта, министр финансов Андриан Гаврилицэ, утверждает, что опасения по поводу резкого роста цен преувеличены.

«Нужно чётко сказать, потому что я видел различные трактовки, возможно, не со злым умыслом, что цены якобы вырастут на 20%. Это неправда, и нет причин для такого роста. Мы сохраняем льготу для граждан, которые продают своё основное жильё. Также обсуждается размер необлагаемого прироста капитала. Мы предложили, чтобы первый миллион леев вообще не облагался налогом. Можно обсуждать, каким должен быть этот порог», — заявил министр.

Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан признал, что данное предложение вызывает недовольство граждан.

«Действительно, это один из элементов, который вызывает недовольство многих граждан. Это предложение Министерства финансов. Мы слушаем и мнение людей. Есть аргументы в пользу того, чтобы внедрять такие изменения постепенно. Сейчас всё происходит довольно резко», — сказал депутат.

Кроме того, с 2027 года проект бюджетно-налоговой политики предусматривает повышение минимальной ставки налога на недвижимость с 0,05% до 0,1%. Максимальная ставка может достигать 1%. Конкретный размер налога будут устанавливать органы местного самоуправления.