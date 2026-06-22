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logos.press.md logologos
22 Июня 2026, 09:08
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В Молдове утверждён порядок налогообложения незавершенного строительства

Правительство утвердило механизм определения степени завершенности объектов строительства в целях налогообложения.

В Молдове утверждён порядок налогообложения незавершенного строительства.
В Молдове утверждён порядок налогообложения незавершенного строительства.

Установлено, что акт будет выдавать  комиссия, созданная при органе местной власти. Для физлиц — при  службе по  сбору налогов и сборов в примэриях, а для юрлиц — при офисе ГНС по месту регистрации, сообщает logos-press.md

На основании этого документа далее будет определяться налогооблагаемая база объекта строительства.

Методику разработало Министерство инфраструктуры и регионального развития. Документ уже вступил в силу.

Регламент будет применяться к объектам недвижимости, степень готовности которых составляет 50 % и более. Одновременно с этим они остаются незавершёнными в течение 3 лет с момента начала строительных работ, а также  расположены в пределах или за пределами населённых пунктов независимо от формы собственности.

Процедура определения степени готовности строительства может быть инициирована как органами местной власти, так и по заявлению обладателя права на объект строительства.

Кроме того, регламент регулирует порядок создания и работы комиссии, формулу расчёта степени готовности строительства, процедуру подписания, вручения и обжалования акта об установлении степени готовности и др.

Методика содержит примеры расчёта степени готовности строящихся объектов недвижимости, а также формы Уведомления о начале процедуры и Акта об установлении степени завершенности объекта.

Источник
logos.press.md logologos
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