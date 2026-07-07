НАТО запускает инициативу по борьбе с дронами на 40 млрд долларов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы Drone Edge на сумму 40 млрд долларов.

Цель инициативы заключается в разработке средств противодействия дронам. Об этом он сообщил во время выступления на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, передает unian.net

Как отметил генеральный секретарь Альянса, дроны коренным образом изменили характер современной войны и стали решающим фактором на поле боя.

"Это видно из того, что мы наблюдаем в Украине, на Ближнем Востоке и во всем Альянсе. Сами союзники не раз становились свидетелями вторжений беспилотников. В ответ на это НАТО стремительно расширяет наши возможности по развертыванию и управлению беспилотниками в широких масштабах. И в то же время мы создаем надежные средства защиты от беспилотников, чтобы обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать дроны", – отметил Рютте.

Он добавил, что таким образом Альянс "защищает один миллиард человек от всего спектра угроз, исходящих от беспилотников". Поэтому, как сообщил Рютте, сегодня НАТО запускает инициативу Drone Edge.

"Благодаря этой инициативе союзники инвестируют более 40 миллиардов долларов в потенциал борьбы с беспилотниками на период следующих пяти лет", – подчеркнул Рютте.

Вместе с тем союзники обязуются к концу 2027 года подготовить в пять раз больше операторов беспилотников в своих Вооруженных силах.

Как добавил генеральный секретарь Альянса, НАТО будет оказывать союзникам разностороннюю поддержку в выполнении этих обязательств. В частности, это начнётся с создания "рынка средств противодействия дронам".

"Цель будет заключаться в том, чтобы помочь осуществлять закупки средств противодействия дронам в больших масштабах и быстро", – заявил Рютте.